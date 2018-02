Lo que se espera de la Colombia Oro y Paz del 2019

Después del éxito de la primera edición de la Colombia Oro y Paz, que terminó el domingo con el título del zipaquireño Egan Bernal, se hacen análisis de lo bueno lo malo y lo que hay que mejorar para la carrera del 2019.

La prueba contó con lo mejor del lote colombiano, tanto nacional como internacional.



Las figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Henao, Dáyer Quintana, Wínner Anacona, Darwin Atapuma, Iván Sossa, Fernando Gaviria, Álvado Hodeg, Daniel Martínez, el propio Egan, Járlinson Pantano, Sebastián Henao, que solo tenían en el Nacional de Ruta la opción de correr en casa, ya tienen otra competencia en la que pueden destacarse.



Y la carrera tuvo a cuatro equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo: Movistar, EF, Quick-Step y Sky, cuyos integrantes, en su mayoría, eran los colombianos. La gran estrella extranjera, el francés Julian Alaphilippe, cumplió: ganó una etapa y fue líder.



Por reglamentación, en esta clase de carreras 2.1, los equipos del World Tour que la disputen no pueden superar el 50 por ciento de todo el lote, por eso es que no pueden invitar las 18 escuadras que hacen parte de este selecto circuito.



Si hay algo pendiente para el 2019 es que vengan más figuras de esos equipos, de mucha más categoría de los que hicieron presenta en la primera edición, con lo que la prueba tendrá mucha más relevancia en el concierto local e internacional.



La traída de ciclistas de reconocido recorrido le garantiza a la organización el éxito, que la gente salga a ver a sus ídolos, pero al mismo tiempo por los nombres la competencia se puede vender mejor.



Este año algunos de los equipos extranjeros no respondieron a las expectativas, por lo que es urgente evaluar su invitación para el año próximo, pues es mejor la calidad que la cantidad.



En cuanto al recorrido el del 2018 fue ideal: etapas cortas, de no mucha exigencia, con poca, pero definitiva montaña. Tal vez se piense que el trazado debió ser más exigente, pero si a los extranjeros, a esta altura de temporada, cuando se está cogiendo el ritmo se en una etapa se les dice que hay que subir la Línea, no vienen, no pueden experimentar esta clase de ascenso en febrero, no hay fuerzas para eso.



Tal vez lo clave sería ensayar con una contrarreloj corta, eso sería un motivo ideal para los hombres que anden bien en esta clase de ejercicios. Darles la oportunidad a los extranjeros de ganar, de ser protagonistas sería ideal para llamar la atención. Una corono de 15 kilómetros, llana, seguro que les llamaría la atención, aunque para el lote local no sería tan buena idea.



El tema de la televisión es clave. La carrera pierde atracción si solo se transmiten los últimos 50 kilómetros, hay que hacerla más visible. Se comienza una aventura como la Oro y Paz y lo que se necesita es que el mundo la puede seguir por internet, casi desde el comienzo de la misma. La producción debe mejorar, los periodistas encargados deben conocer de ciclismo, es la imagen de una producción nacional, de un ciclismo, de un país.



El trabajo de la prensa no debe ser una mordaza. Si hay un camino para que la Colombia Oro y Paz sea noticia mundial, pues qué mejor que una buena prensa, una buena promoción. No es bueno traer periodistas del extranjero y contar con los medios más importantes del país si no hay garantías para hablar con los protagonistas, es imposible así.



Las llegadas deben ser más ordenadas. La logística debe mejorar, la cantidad de gente debe ser controlada, no solo en los kilómetros iniciales de la jornada y en los finales, sino en el podio. El público se desbordó y el control casi que se salió de las manos. A eso hay que ponerle cuidado, mucho cuidado, está en juego la integridad de los ciclistas.



No cabe duda que la prueba es importante, que superó las expectativas, pero no hay que quedarse ahí, hay que mejorar, analizar lo que pasó para que la carrera del 2019 sea más organizada y supere lo que pasó.



