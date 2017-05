Coldeportes responde a tutela: ‘elección en Fedeciclismo fue legal’

Según la resolución 000825 del 15 de mayo del 2017, Coldeportes determinó que la elección del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo se realizó bajo los términos legales, por lo que no hay nada anormal y todo es válido en la elección del comité ejecutivo del 24 de enero del 2017.

“Las ligas afiliadas a la Fedeciclismo ejercieron en debida forma sus derechos políticos, tomaron decisiones jurídicamente válidas en el ejercicio de la autonomía privada de su voluntad, designaron en debida forma los miembros del órgano de administración, control y disciplina”, le dijo a EL TIEMPO Carmen Guerrero, directora de vigilancia y control de Coldeportes.



“El señalamiento de la impugnación que no se podía hacer en una asamblea extraordinaria no era cierto, porque el artículo 34 de los estatutos de la Federación, determina al momento de la constitución de la Federación, que se podían hacer asambleas extraordinarias para casos urgentes”, agregó la funcionaria.



En este caso, el elemento principal para convocar a asamblea extraordinaria era que la Federación quedaba acéfala, porque ya se había cumplido el período estatutario.



“La asamblea fue bien convocada, con la antelación señalada en los estatutos, en el término que se refería dentro de una asamblea extraordinaria, lo cual es legal en el derecho deportivo en Colombia. No hay lugar a ningún presupuesto de ineficacia, Coldeportes no reconoce presupuestos ineficaces de esas decisiones”, agregó Guerrero.



Coldeportes confirmó que se había dado comienzo a una actuación administrativa para definir la impugnación formulada por las ligas de ciclismo del Magdalena y Boyacá, contra las decisiones adaptadas por la asamblea extraordinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo, el 24 de enero de 2017.



De igual manera, Coldeportes adelantó esa actuación administrativa con fundamento en la ley 1437 de 2011, que rige los procedimientos administrativos. Una vez recibida la impugnación, el ente corrió traslado a la Federación para que dieran respuesta o se manifestaran por los hechos impugnados por los manifestantes, quienes lo hicieron en los términos legales y luego de evaluar los elementos profirió la resolución.



Las ligas del Magdalena y Boyacá pueden hacer uso del recurso de reposición de 10 días siguientes a la notificación.



Coldeportes, además, en consideración a la importancia del ciclista Nairo Quintana como deportista y las denuncias que hizo públicamente inició una investigación formal a los hechos.



“Tomamos atenta nota y comenzamos una investigación administrativa, fuimos a la Fedeciclismo a verificar las situaciones que Nairo estaba planteando. Coldeportes viene formalizando el sistema y nuestras federaciones. La mayoría de ellas, entre ellas la de ciclismo, tienen normas internacionales de información financiera. Pese a que tiene norma internacional fuimos a verificar lo que manifestó Quintana. Hemos solicitado algunos documentos que deben ser certificados por el revisor fiscal de la Fedeciclismo para llegar al fondo de la situación”, agregó Guerrero.



