Así van las clasificaciones del Giro de Italia

16 de mayo 2018 , 11:53 a.m.

Simon Yates ganó la etapa 11 y aumentó en segundos la diferencia sobre sus rivales. Chris Froome y Esteban Chaves perdieron más tiempo.

Etapa

1. Simon Yates 3 h 25 min 53 s

2. Tom Dumoulin a 2 s

3. Davide Formolo a 5 s

4. Alexandre Genez a 8 s

5. Domenico Pozzovivo m.t.

6. Patrick Konrad m.t.

7. Thibaut Pinot m.t.

8. Maximilian Schachmann a 11 s

9. Rohan Dennis a 18 s

10. Fabio Aru a 21 s

11. Ríchard Carapaz a 23 s

12. George Bennett m.t.

14. Carlos Betancur a 30 s

15. Miguel López m.t.

23. Chris Froome a 40 s

38. Rodolfo Torres a 1 min 5 s

44. Sergio Henao a 1 min 41 s

51. Darwin Atapuma a 2 min 17 s

70. Dáyer Quintana a 3 m in 28 s

71. Járlinson Pantano m.t.

75. Esteban Chaves a 4 min 54 s



General

1. Simon Yates 47 h 6 m in 11 s

2. Tom Dumoulin a 47 s

3. Thibaut Pinot a 1 min 4 s

4. Domenico Pozzovivo a 1 min 18 s

5. Ríchard Carapaz a 1 min 56 s

6. George Bennett a a 2 mon 9 s

7. Rohan Dennis a 2 min 36 s

8. Pello Bilbao a 2 min 54 s

9. Patrick Konrad a 2 min 55 s

10. Fabio Aru a 3 min 10 s

11. Miguel López a 3 min 17 s

12. Chris Froome a 3 min 20 s

14. Carlos Betancur a 3 min 29 s

19. Sergio Henao a 5 m in 8 s

37. Esteban Chaves a 30 min 30 s

42. Járlinson Pantano a 34 min 33 s

57. Rodolfo Torres a 43 min 44 s

68. Darwin Atapuma a 1 h 1 min 8 s

84. Dáyer Quintana a 1 h 21 min 37 s



Redacción deportes