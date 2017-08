Las cinco conclusiones de las primeras cinco etapas de la Vuelta

Después de cinco etapas, la general de la Vuelta a España va tomando cara. Chris Froome conservó el liderato, mientras que el colombiano Esteban Chaves es tercero a 11 s. Ya solo 8 corredores están en 49 s en una general apretada, luego de la fracción entre Benicassim y Alcossebre, de 175 km, ganada por Alexei Lutsenko. Acá están los cinco hechos más importantes de la competencia, luego de las primeras jornadas de una carrera que este jueves tendrá una jornada de 204 km.

Chaves aún no ataca, pero se ve muy bien

Esteban Chaves se ve en una excelente forma. Sin atacar, solo al paso del líder, Chris Froome, llegó al tercer puesto de la general. Su equipo, Orica, hizo una buena crono el primer día y solo perdió 8s con Sky. El británico bonificó en un punto intermedio y en la llegada el lunes, y por eso lo supera en la general. Chaves espera la gran montaña para superar a Froome y dejarlo, al menos, a 3 minutos de cara a la contrarreloj de la última semana de 40 km. Ya tiene por detrás a los hermanos Yates, Adam y Simon, 8 y 9 respectivamente, en la general, algo que le da confianza para ganarse la capitanía del grupo.

Froome se ve muy fuerte

Chris Froome ya perdió la Vuelta a España del 2011 por 13 segundos. No quiere sorpresas. Desde el principio ha dado el golpe de autoridad. De los grandes favoritos, fue el mejor en la crono por equipos y el lunes pasado puso a sus coequiperos en el Sky a romper el grupo en la subida, a 7 km del final, y lanzó un feroz ataque en el que solo Chaves pudo seguirlo; el resto, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Romain Bardet, perdieron la rueda. Sin embargo, ese grupo perseguidor llegó a la rueda de Froome y Chaves, y en la disputa del triunfo parcial. Nibali ganó la etapa y bonificó 10 segundos: triunfo moral porque no se ha visto bien en la subida. Froome va por el título y sabe que a su favor tiene la crono. Llegar como líder o cerca de sus rivales le garantizaría el triunfo final.

Los otros rivales no tienen buen tanque

Nibali, Aru y Bardet siguen cerca de Froome y de Chaves. No están tan lejos (véase tabla), pero no tienen el tanque de otras carreras. No hicieron buena crono por equipos y tampoco han estado firmes en las dos primeras etapas de media montaña. Nibali va de menos a más y le sirven las etapas con montaña larga. Aru no es el mismo ciclista que atacó en las primeras etapas del Tour. Bardet ya cede 1 min 37 seg: mucho tiempo.

Otros candidatos

Tejay van Garderen es segundo, a 10 s de Froome, y supera a Chaves por un segundo. El belga cedió ayer en la subida corta y dura, y hace rato no termina en los primeros lugares en la general de una de las grandes. Su costumbre es arrancar bien, pero luego se desvanece. Nicolás Roche ha aguantado. Es cuarto en la general. Está ahí porque su equipo, el BMC, ganó la crono, y es un ciclista que se defiende en la montaña corta.

Lucha de segundos

La Vuelta es joven, solo van cinco etapas y resta mucha carrera. Que los ocho primeros estén en 50 segundos parece normal, pero no lo es. De ahí para atrás han perdido tiempo importante gente clave como Alberto Contador, Warren Barguil, Wilco Kelderman y Rafal Majka, que deberían estar mucho más adelante. La culpa de lo anterior la tienen, de un lado, la ambición de Froome de evitar sorpresas y mover la carrera desde el principio y, segundo, los malos momentos de cada uno, porque el trazado, aunque ha tenido montaña, no ha sido tan larga ni tan dura como la que está por venir.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel