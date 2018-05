En blanco y negro: 5 conclusiones de la primera semana del Giro

Tom Dumoulin es el beneficiado de la primera semana, no ha perdido mucho tiempo; Froome, por ahora, no anda y pierde demasiado tiempo. Esteban Chaves y Miguel Ángel López están en la jugada, Fabio Aru no camina. Enter tanto Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo y Richard Carapaz respondieron en nueve días de carrera.

1. Dumoulin y Yates, fortalecidos.

Tom Dumoulin es el más beneficiado en la primera parte del Giro; es tercero en la general, a 38 segundos de Simon Yates, y sigue abonando el terreno para su segundo título, más cuando tiene una contrarreloj de 34 kilómetros a su favor. Ganó el prólogo y cedió poco tiempo en la montaña. A su paso, casi que sin equipo, ha vigilado a sus grandes rivales, quienes lo han atacado, pero no le han hecho gran daño. Simon Yates ganó una etapa y es el líder, al lado de su compañero Esteban Chaves ha hecho un gran esfuerzo, el que espera que no le pase factura en

lo mucho que falta de carrera.

2. Froome sigue en deuda y pierde mucha opción

Si Dumoulin sale en hombros, el británico Chris Froome ha perdido opción de luchar por el título. Ya está a 2 minutos 27 segundos de Yates, el líder, y a un minuto 49 segundos del holandés, su rival marcado y quien lo supera en los esfuerzos al reloj. No se ve bien el líder del Sky, quien no ha respondido cuando la carretera se empina ni comenzó bien el Giro: se cayó en el reconocimiento de la primera etapa, una crono de 9,7 km, y perdió con Dumoulin 37 segundos, mucho tiempo para un especialista como él. El problema no es el tiempo que cede, sino que no se le ha visto bien, no está fuerte.

3. Chaves y López siguen en la pelea

Esteban Chaves se ve bien, hace su carrera, es segundo en la general a 32 s, pero pierde con Dumoulin al reloj. A Chaves le volvió la confianza con el triunfo de etapa. Tiene cómo pelear el top 5, pero le ha tocado gastar y eso le puede pasar factura. Miguel López ha mostrado inmadurez en el Giro; es la primera vez que lo corre, a sus 24 años, y lo ha pagado. Responde en la tercera semana, y en este Giro es la más dura. Tiene opción de subir en la general y ganar etapas.

4. Fabio Aru, la gran decepción del Giro

Antes del Giro, los italianos tenían en Fabio Aru a su corredor de confianza; era el elegido para pelear el título de la carrera de su país, pero no ha respondido. Aru está en la casilla 15 y pierde 2 minutos 36 segundos, mucho para un hombre que no se defiende tan bien en las contrarreloj. Perdió 50 segundos en la primera etapa, y en la montaña, su terreno, en las que tiene que responder no ha podido, no tiene fuerzas. Todo indica que esa será la constante de acá en adelante.

5. Pinot se ha visto poco, Pozzovivo se ha mostrado y Carapaz es la gran revelación

Thiabut Pinot es, de los favoritos, el que menos ha gastado, aunque ha estado atento. El francés es cuarto en la general, a 45 segundos de Yates; se defiende bien al reloj y sube muy bien. Domenico Pozzovivo se ha mostrado, ha intentado atacar, pero no ha logrado irse. El italiano tiene ciclismo para estar más arriba y peleará el podio. El ecuatoriano Richard Carapaz es la revelación del Giro: ganó una etapa, es líder de los jóvenes y sexto en la general.









ANÁLISIS

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @lisandroabel