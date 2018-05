Cinco claves de la primera semana del Giro de Italia 2018

13 de mayo 2018 , 10:54 a.m.

Terminó la primera semana del Giro de Italia, con un Simon Yates como líder, un Tom Dumoulin como el más favorecido, Chris Froome mostrando que no está y los colombianos Esteban Chaves y Miguel Ángel López con opciones. Acá, las claves.

1. El holandés Tom Dumoulin, el actual campeón, es el ciclista más beneficiado en la primera parte del Giro, es tercero en la general a 38 segundos y sigue abonando el terreno para su segundo título, más cuando tiene una contrarreloj de 34 kilómetros a su favor. Se defendió bien en los ascensos.



2. Si Dumoulin sale en hombros, pues el británico Chris Froome ha perdido la opción de luchar por el título. Ya pierde 2 minutos 27 segundos con Yates y un minuto 49 segundos con Dumoulin, su rival marcado, y quien lo supera en los esfuerzos al reloj. No se ve bien.



3. Simon Yates es el líder, es el más fuerte de la primera semana, pero faltan dos semanas del Giro y el reloj no es su mejor amigo. Seguro que ha mostrado fuerza y estará en la pelea, pero no para ganar la carrera.



4. Esteban Chaves se ve bien, con su compañero de equipo Yates, en el Mitchelton, hacen hecho su carrera, es segundo en la general a 32 segundos, pero pierden con Dumoulin al reloj. A Chaves le volvió la confianza, con el triunfo de etapa y el segundo puesto parcial en la clasificación. Faltan dos semanas, lo más duro para él.



5. Miguel López ha mostrado inmadurez en el Giro, es la primera vez que lo corre, a sus 24 años, y lo ha pagado. Es un corredor que responde en la tercera semana y en este Giro es la más dura. Tiene con qué subir en la general.









