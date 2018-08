Ciclista paralímpico contó cómo un auto lo embistió mientras entrenaba

El ciclista Juan José Betancur, quien ha defendido los colores de la selección Colombia de paraciclismo y participó recientemente en la Copa Mundo de Paracycling en Emmen, al noreste de los Países Bajos, denunció en sus redes sociales que este martes fue atropellado en la vía al municipio de Subachoque (Cundinamarca) por un auto mientras hacía uno de sus rutinarios entrenamientos en la sabana de Bogotá.

“Fue el martes en la mañana, mientras entrenaba y creo que lo hizo adrede porque primero me tocó con el espejo y luego lo volvió a hacer, pese a que yo estaba en la orilla de la vía. Me tumbó y salió a la fuga. Tuve algunas laceraciones, pero por fortuna no fue nada grave”, recordó el joven ciclista de 19 años con capacidad cognitiva.



El pedalista, que además hace parte del club de ciclismo Esteban Chaves, invitó a los conductores de autos a que tengan más consideración con los ciclistas.

Por qué les cuesta tanto respetar el metro con 30 centímetros que pedimos, auto fantasma atropelló a nuestro paraciclista, lo dejó botado y emprendió la huída @COLParalimpico @BogotaenBici pic.twitter.com/BRonIG4RNe — Nixon A. Carranza P. (@nixoncarranza) 14 de agosto de 2018

“Ojalá los conductores de autos, buses y camiones tuvieran en cuenta a los ciclistas y los respetaran más. Esta vez apenas fue un gran susto. Es cuestión tolerancia en las carreteras”, agregó el ciclista paralímpico que vive en Funza, al occidente de Bogotá.



El triciclo-bicicleta, patrocinado en buena parte por la fundación que dirige Esteban Chaves, ciclista que le ha dado un gran apoyo a la carrera de Betancur, sufrió un pinchazo y algunas raspaduras.



El ciclista Winner Anacona, del equipo Movistar, envió en su cuenta de Twitter un mensaje de reproche para que los conductores tengan más consideración con los ciclistas.

Vaya desgraciado no hay más palabras. Por fortuna el está bien pero si hubiese pasado a mayores? Se da igual a la huida y no responde por sus actos. Ojalá se halle al conduct@r responsable para que responda. Ya no hay respeto por la vida https://t.co/xTlqP0vUg2 — Winner Anacona (@wian88) 15 de agosto de 2018



