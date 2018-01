La segunda vida del ciclista Mauricio Soler

Los pasajeros abordaban el avión que tenía la ruta Madrid (España)-Milán (Italia). Entre ellos Mauricio Soler; su esposa, Patricia Flórez, y su hijo, Juan Mauricio, a quien ellos llaman Junior.



Tenían sillas separadas. Patricia y Juan Mauricio se sentaron atrás y más adelante el exciclista, que mira hoy cómo ese deporte pasa por su mejor época en el país.

Ella se dio cuenta de que Mauricio hablaba con alguien, pero por la cantidad de gente no pudo identificar a la persona. Como pudo se dio cuenta: era Alberto Contador, el mejor ciclista que su esposo haya visto, el campeón del Tour de Francia del 2007, la misma competencia en la que él ganó la etapa de Briançon y fue el campeón de la montaña.



Patricia no se movió, se quedó alistando a Junior para el despegue. Era el 29 de noviembre del 2017; Alberto le preguntó al boyacense que si iba a la presentación del Giro, Soler le dijo que no, que el viaje era parte de unas pequeñas vacaciones. Cuando el avión aterrizó, ella se paró, y con Junior se acercó a Mauricio; Contador la saludó y le dio la mano al pequeño. En el pasillo se despidieron, y el español les dijo que se alegraba porque vio muy recuperado a Mauricio.



Los Soler habían estado días antes en el hospital de Pamplona (España), en el control médico de Mauricio, debido al accidente en el que casi pierde la vida el 16 de junio del 2011, día que nadie quiere recordar, una fecha difícil de olvidar. Esa vez terminó la carrera de Soler como ciclista. Cuatro días antes había triunfado en la segunda fracción de la Vuelta a Suiza, entre Airolo y Crans-Montana, de 147 km, y nació la ilusión de ir por el título, pero todo acabó en el kilómetro 33 de la sexta jornada, entre Tobel-Tägerschen y Triesenberg-Malbun.



Soler iba de segundo en la general a 54 s de Damiano Cunego. Según Fabian Cancellara, ciclista suizo ya retirado, la carretera estaba recién pavimentada, pero quedó un desnivel pronunciado que Mauricio se encontró de frente y no pudo esquivar. La rueda delantera chocó, la bicicleta se levantó; Soler salió volando, fue a dar contra una malla y se desplomó. Fue trasladado en helicóptero a la clínica más cercana con múltiples heridas y entró en coma inducido. Las noticias no eran alentadoras, la vida del boyacense estaba en peligro y a Patricia le tocó viajar de urgencia, dejó a Junior, de 9 meses, bajo el cuidado de la familia y voló a Europa.



Ella fue testigo de todo, estuvo en los momentos malos, regulares y buenos en Suiza y luego, en Pamplona, cuando su marido luchó por la vida. Ambos regresaron el 20 de diciembre de ese año, con un Mauricio minado de fuerzas, con poca memoria y serias lesiones, después del trauma craneoencefálico severo, fractura en la base del cráneo en el lado izquierdo, fractura compuesta de clavícula y escápula, fractura de siete costillas, golpe en el riñón izquierdo, fractura compuesta del cuello del pie izquierdo y fractura del malar y temporal del pómulo, las lesiones que le provocó el accidente. Cuando se despertó luego del accidente y de superar varias crisis tuvo dos sueños: caminar y montar en bicicleta.



Hoy, seis años después, Mauricio no recuerda nada de ese día y le da gracias a Dios porque está vivo. “Le agradezco todos los días por seguir con vida, por estar acá con mi familia”, dijo Soler, quien el pasado 14 de enero cumplió 35 años.



Habla muy despacio. Cuando se le pregunta algo hace una pausa, piensa, trata de acordarse y como que acomoda las palabras para responder. Se le han borrado muchas imágenes, aunque trata de recordar, pero no, definitivamente no puede.



Camina lento, su dicción no es la mejor; tiene algunos problemas para sacar palabras. El ojo derecho está bien abierto; el izquierdo, no. Se quedó a vivir en Ramiriquí, Boyacá, porque piensa que si llega a tener un accidente pierde la memoria o tiene un “evento desagradable”; saben quién es, lo auxilian y conoce el lugar de su residencia.



Por momentos ha perdido el sentido de la ubicación, ha estado confundido, por eso quiere estar cerca de la gente que lo conoce y que sabe qué hacer en un momento dado. “Eso fue lo que me dejó el accidente, eso fue lo que tocó vivir”, precisó.



Una vez volvieron al país, en el 2011, la primera tarea fue recuperar a Junior. Lo dejaron pequeño, casi que de brazos, pero no se pudo. Mauricio y Patricia vivieron en un hotel en Zipaquirá, pues la rehabilitación se hizo en la clínica del Puente del Común, en Chía, y era mejor vivir cerca y no viajar todos los días. De lunes a viernes asistían a las terapias, regresaban a Ramiriquí, pasaban allá el fin de semana y volvían a Cundinamarca.



Para el pequeño sus padres eran dos extraños, no estuvieron con él durante seis meses. Juan Mauricio aceptó más rápido a su padre que a su mamá, quizás una forma de reclamo por haberlo dejado mucho tiempo solo; fue duro, pero poco a poco se superó el problema.

El ejercicio, clave

En algún momento se dijo que la recuperación de Mauricio iría hasta los 10 o 24 meses posteriores al accidente, pero él ha visto mejoría después de ese período, por eso moverse es vital para él. Memorizó los ejercicios para mantenerse en forma, sigue la rutina que le enseñaron los médicos, las fisioterapeutas y los neurólogos que lo trataron en Europa.



Hace su plan de recuperación. Dice que no hace mayor cosa porque la salud no es la mejor, pero se distrae y pasa el tiempo. En las primeras horas practica deporte, está obligado a hacerlo para evitar una trombosis venosa, y por eso sale a caminar. Va de su casa en el pueblo a una pequeña finca que tiene a kilómetro y medio de la plaza principal de Ramiriquí. Caminar es para él un milagro. En su finca montó un pequeño gimnasio, y cuando el ánimo está arriba hace la rutina.



Pero le quedaba una cuenta pendiente: volver a la bicicleta, y lo hizo. Mauricio Soler sale dos o tres veces por semana en su bici todoterreno. Lo hace acompañado de varias personas y pedalea durante una hora y media, no más de dos. No lo hace a las mismas altas velocidades que cuando fue ciclista profesional; va despacio pero seguro en una máquina de ruedas anchas, porque la de tubulares es un peligro y puede caerse fácilmente.



No fuerza el paso porque es susceptible de sufrir fácilmente una contractura; incluso ha bajado el ritmo en los últimos días porque en el pie derecho tiene un problema muscular que no lo deja pedalear bien.



Después de hacer ejercicio regresa a la casa, se baña, descansa un poco y espera el almuerzo.



“Soy una persona del común que hace vueltas en el día; no tantas, pero las hago, lo que pasa es que no me rinde como antes, porque la movilidad del cuerpo no es la misma que tenía antes del accidente, camino muy despacio”, le dijo a EL TIEMPO.



Espera con ansiedad a que llegue la tarde. Junior sale del colegio, va a la casa, hace tareas, juega y ve televisión con su papá. A Juan Mauricio poco le interesa el ciclismo, se muere por el fútbol, su ídolo es James Rodríguez.



A veces hablan de ciclismo. Mauricio conserva los trofeos que ganó, la camiseta de puntos rojos de campeón de la montaña en el Tour está enmarcada en la pared de la casa, y la bicicleta que utilizó para conseguir ese título también tiene un sitio especial, por lo que el niño sabe muy bien a lo que se dedicaba su padre.



Mauricio tiene un gran problema, el cual ha superado poco a poco: el insomnio; viene luchando codo a codo, como lo hacían cuando corría, para ganarle el embalaje, pero no ha podido. Hubo semanas terribles, solo podía conciliar el sueño tres horas en dos días; se levantaba irritado, con dolor de cabeza.



Mientras no dormía, la mejor compañía era un libro. Antes, cuando era ciclista, los compraba pero no los terminaba de leer, hoy no es así. En estos momentos está enganchado con el último ejemplar de Steve Jobs.



Le encanta ver ciclismo, le gusta seguir de cerca los finales de cada etapa. Después de que finaliza la transmisión sale a la plaza principal de Ramiriquí y se sienta a analizar lo que pasó. Lo hace cerca del monumento que fue construido en su honor, un ciclista parado en los pedales y hecho de material reciclable.



La familia Soler Flórez vive tranquila, los seguros les han cumplido. En los primeros años después del accidente les tocaba viajar a España cada seis meses, ahora lo hacen cada año. El tema no es fácil porque si bien les cubren los gastos del hospital, consultas médicas y exámenes, la póliza no incluye los tiquetes aéreos, el hospedaje ni el desplazamiento local. “Tengo que viajar acompañado, y eso encarece todo. Alguna vez tuve problemas, y la Fedeciclismo me ayudó, Jorge Ovidio González se portó bien”, señaló Mauricio, ya un poco cansado de hablar, de forzar su memoria.



En el último viaje les fue bien. Le dijeron que la parte muscular está casi como cuando montaba en bicicleta. Está seis kilos por encima, algo que debe controlar porque por la fractura compuesta del tobillo no se puede subir más. Le recomendaron que debía someterse a un tratamiento contra el insomnio, y ya busca asesoría.



Baja la cabeza, trata de traer los recuerdos perdidos, analiza lo que pasó y luego mira al cielo, ora, pide salud y muchos años más para ayudarle a Patricia a sacar adelante a Junior. Así transcurre la segunda vida de Mauricio Soler.



