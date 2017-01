Ciclismo: pocos capos para muchas carreras

La Unión Ciclista Internacional (UCI) en su afán por globalizar aún más este deporte, de abrir más mercados e incrementar la afición, ha decidido que para este 2017 la máxima categoría del pedalismo, el World Tour, pase de 27 a 38 carreras, así se incrementa en un 40 por ciento el número de pruebas. Este selecto grupo de competencias se pondrá en marcha el próximo lunes en la noche en Colombia, en la mañana del martes en Australia, con el Tour Down Under.

EL TIEMPO consultó a expertos del ciclismo en el mundo, quienes coinciden en que es bueno el aumento de pruebas, pero que hay pocos capos para afrontarlas.

“Es bueno para el ciclismo que se tengan muchas carreras, porque se gana afición, se gana en número de países con competencias y de buscar nuevos apoyos”, señaló el DT de España, Javier Mínguez.

Este año, 18 países serán sedes de carreras en el World Tour, algo positivo para el objetivo de la UCI.

“Que el ciclismo sea mucho más mundial, pues es bueno para todos los que hacemos parte de él. Carreras en más países de los tradiciones me parece que aumenta el nivel de espectadores, de gente que sigue a esta disciplina”, declaró a EL TIEMPO Jonathan Vaughters, mánager general del equipo Cannondale, del colombiano Rigoberto Urán.

En el 2017 se disputarán 38 competencias, 18 de ellas por etapas y 20 serán de un día, mientras que en el 2016 fueron 13 carreras por etapas y 14 de un día.

“Lo han pensado bien, no me queda duda de eso, la UCI ha puesto sus ojos en otras partes del mundo y eso nos beneficia a todos. Lo mejor de todo es que la UCI nos ha dicho que en las competencias nuevas no habrá puntaje de escalafón y que la asistencia a esas competencias por parte de los equipos del World Tour no es obligatoria, lo que nos pone a analizar todo para 2018”, señaló Neil Stephens, uno de los directores del Orica, del colombiano Esteban Chaves.

Los ciclistas son los más favorecidos, porque ellos tendrán la opción de correr más y las nóminas de las escuadras se moverán más.

“Eso nos sirve, a veces uno no corre en pruebas de alto calibre y se llegó la oportunidad de hacerlo. Además, se abre la oportunidad de ganar más, de pelear por más victorias”, dijo Dáyer Quintana, corredor del Movistar.

Para este 2017, el World Tour tendrá a 492 corredores de 18 escuadras (13 de ellos colombianos), tendrá 189 días de competencias en 18 países.

Uno de los grupos que más se benefician con que lleguen al World Tour 11 carreras más que el año pasado son los equipos profesionales continentales.

“Claro que nosotros somos parte de la buena noticia porque nos abre las puertas. Las organizadores de las pruebas tendrán la ocasión de invitar a equipos de nuestra categoría y no será tan cerrado el tema”, precisó Valerio Tebali, técnico italiano del Nippo Vini Fantini, del colombiano Julián Arredondo. En esa categoría figura el conjunto Manzana Postobón.

Lo negativo

Sin embargo, no todo es color de rosa, y el análisis también pasa por lo negativo de las nuevas medidas. “No todos los líderes de los equipos podrán competir en las 38 carreras y algunos equipos no tienen nóminas tan sólidas como otros, por lo que los buenos no competirán en todas las pruebas y eso le quitará espectáculo, emoción”, dijo Mínguez.

Vaughters coincide con el seleccionador español, advirtió que no hay suficientes corredores para ir a todas carreras y menos para apostar a victorias en todas las competencias y, además, varias pruebas coinciden.

“Por ejemplo, cuando se esté en la Vuelta a España también hay que correr en Hamburgo, la Bretagne Classic y en Quebec, y eso así se hace muy complicado ir con todo a todas. Para el aficionado es bueno, entretenido porque hay mucho ciclismo, pero para nosotros, no”, precisó.

Stephens también piensa que hay varios temas para mejorar en todo sentido.

“Que nos den un año para analizar es bueno, porque arrancar así sería mal, porque ya están las nóminas para 2017, cortas para las 38 carreras, y eso nos obliga a planificar bien y con tiempo, sería algo de locos”, precisó el técnico del Orica.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel