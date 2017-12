¿Derecho de admisión a Chris Froome en el Giro, Tour y Vuelta?

Chris Froome corre peligro de no ser aceptado para competir en el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia del 2018 si su problema de dopaje en la pasada edición de la ronda ibérica no se soluciona pronto o si no es sancionado.



Las organizaciones de las carreras tienen la autonomía para aceptar o no a algunos ciclistas, así pertenezcan a los equipos del World Tour, que están obligados a correr.

El primer caso se conoció en el 2004, cuando el Tour excluyó al equipo Kelme por las revelaciones de dopaje en el grupo de Jesús Manzano, pero en ese tiempo no existía el World Tour.

En el 2006, cuando estalló el escándalo Operación Puerto –una trama de dopaje en España–, el Tour impidió la participación del alemán Jan Ullrich y del kazajo Alexandre Vinokourov. Dos años después, ASO (Amaury Sport Organisation), dueña del Tour, tomó la decisión de excluir de su nómina de participantes al equipo Astana, el que lideraba Alberto Contador.



“Se ha tomado la decisión por los daños causados por este equipo al Tour y al ciclismo en general, tanto en 2006 como en 2007. El equipo Astana traicionó el año pasado la confianza de los organizadores, que lo habían invitado basados en la fe de una renovación prometida por sus dirigentes”, declaró ASO en aquella ocasión. Contador no pudo defender la corona del Tour 2007.



Pero los problemas no solo los causó Vinokurov, ya que después se conocieron los positivos del también kazajo Andrey Kashechkin y del alemán Matthias Kessler, integrantes del Astana, por lo que ASO tomó la decisión de no dejarlos correr.

Astana fue excluido del Giro de Italia en el 2007, pero la carrera, días después, reconsideró la decisión y lo aceptó en competencia.



La Vuelta a España ha sido conservadora. Nunca tomó una posición respecto a Contador, pero ASO, desde el 2014, es su dueño, por lo que la decisión que tome el Tour podría hacer eco en la ronda ibérica.



Los estamentos deportivos nacionales también han vetado a ciclistas para que no participen en competencias en su territorio.



El caso más conocido es el del español Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne). Después de que el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) lo suspendió durante dos años por su vinculación con la Operación Puerto, el Comité Olímpico Italiano (Coni) le impidió durante ese tiempo (2010 y 2012) correr en ese país, por lo que el español no estuvo en el Giro.



Hace unos días, Christian Prudhomme, director del Tour, pidió que el caso Froome se resuelva pronto para no tener problemas.



“Queremos que la situación se aclare y salir de la oscuridad. Ojalá se lleve a cabo la investigación y que no dure meses y meses para poder tener una respuesta de la UCI lo antes posible de cara a la próxima temporada”, señaló el dirigente, por lo que Froome se expone a que las carreras le impidan competir, pues se reservan el derecho de admisión.



