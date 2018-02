Froome podría venir a la Colombia Oro y Paz de 2019

Sir Dave Brailsford, una de la personalidades más influyentes del ciclismo mundial y quien es el mánager general del Team Sky, equipo del World Tour, que participa en la Carrera 2.1 Colombia Oro y Paz, sostuvo en entrevista con EL TIEMPO que luego de su presencia en el país y tras palparse de la emoción que hay por el ciclismo, habría la posibilidad de contar con Chris Froome para la edición del próximo año.

"Estamos muy contentos de estar acá. Quería conocer en carne propia como se vive el ciclismo en Colombia. Además quería conocer el entorno de los ciclistas colombianos con los que contamos en el equipo, especialmente el de Egan Bernal, quien es un joven prometedor y se está adaptando bien al trabajo de nuestra formación. Sería bueno poder contar acá con Froome para el próximo año. Claro, habrá que ver los resultados y hacer el calendario para 2019 ", dijo el máximo representante del equipo británico y quien recibió la orden de caballero por parte de la realeza británica luego de su apoyo y dedicación al deporte de su país.



Brailsford se mostró muy complacido con la organización de la carrera y de entrada destacó que esta competencia está a la par de las otras de esta categoría en el calendario internacional.



"Es una buena apuesta para comenzar la temporada, tiene un recorrido muy técnico, agradable clima y una magnífica atención por parte de los organizadores. Los chicos se han sentido bien, como en casa, y la carrera ha sido bien planificada para el comienzo de varios equipos en la temporada", sostuvo quien estuvo al frente Froome en los cuatro títulos del Tour.

A capa y espada

Precisamente, el dueño del poder en el Sky, no se quiso referir al sonado caso de presunto dopaje con salbutamol por parte de Froome en la pasada Vuelta a España, caso que se encuentra en investigación por parte de la Unión Ciclista Internacional -UCI-, que se conoció públicamente en diciembre pasado.



"Me parece que el tema se debió seguir tratando con discreción, que no se filtrara para no entorpecer la investigación. Ahora, vamos a defender a capa y espada a Froome porque creemos en su inocencia", enfatizó Brailsford sin entrar en mayores explicaciones.



Finalmente, el dirigente consideró como favoritos al título de la Colombia Oro y Paz tanto a Sergio Luis Henao como a Egan Bernal, los dos corredores de su equipo que llegan con aire en la camiseta luego de sus conquistas de las medallas de oro en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta, disputados el pasado fin de semana en Antioquia, en las pruebas de gran fondo y contrarreloj, respectivamente.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

Enviado especial

En Twitter: @arana_javier