‘No he querido arriesgar’: Froome

29 de agosto 2017 , 11:05 a.m.

Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, señaló que ha evitado asumir riesgos en el descenso del Collado Bermejo, donde atacó el italiano Vincenzo Nibali, hasta la meta de Alhama de Murcia.



"Nibali ha puesto un poco de presión en el descenso. Está bien, era su táctica, marcó el ritmo en la subida y trató de hacer la diferencia en el descenso. En mi caso, no he querido tomar ningún riesgo", dijo el líder.



Froome apostó por la calma en la bajada del puerto, donde los favoritos aparecieron para evitar perder tiempo.



"Estoy en una buena posición en la general y había un buen trozo entre el final del descenso hasta la meta. Nos lo hemos tomado con calma junto a mis compañeros de equipo, manteniéndonos juntos. Nicolas Roche no era una gran preocupación para mí", explicó.



La camiseta roja se conformó con mantenerse seguro y elogió la apuesta de Roche para limar 29 segundos al colombiano Esteban Chaves, con quien empata en la segunda y tercera plazas de la general respectivamente. "Roche ha hecho una gran carrera. Está en una forma fantástica en la Vuelta y hay que felicitarle", concluyó.





