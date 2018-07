‘Estoy agradecido por no terminar herido’: Froome

La primera etapa del Tour de Francia estuvo llena de gloria para Colombia por el triunfo y liderato de Fernando Gaviria, pero no se puede dejar de lado todo lo que pasó por las caídas. Fue un cierre de jornada bastante caótico. Algunos de los favoritos se vieron en problemas.

"Estábamos en la parte delantera del pelotón en el tercio superior. No había mucho más qué hacer. Se estaba volviendo bastante caótico con algunos de los velocistas allí, nos caímos y así es el ciclismo”, reconoció Froome.



El ciclista británico se salió de la carretera y se fue al piso. De ahí tuvo que emprender una persecución alocada por tratar de no perder tiempo. Al final su caída no fue de consideración.



“Estoy agradecido de no haber terminado herido de ninguna manera por la caída y obviamente hay mucho camino por recorrer antes de París”, concluyó.



DEPORTES