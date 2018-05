Froome ganó en el Zoncolan y López ya es sexto en la general

El ciclista británico Chris Froome se impuso en la etapa 14 del Giro de Italia disputada este sábado entre San Vito al Tagliamento y Monte Zoncolan, de 186 kilómetros, mientras que el líder sigue siendo Simon Yates.

Froome fue el más fuerte en el ascenso final al Zoncolan de 10 kilómetros, durante los que se encontraron rampas del 20 y del 22 por ciento, que hizo que el lote del líder se desbaratara y sufrieran los que no llegaron con fuerzas.



La competencia se caracterizó por una larga fuga en la que se vieron involucrados ciclistas como Matteo Montaguti, Franceso Gavazzi, Valerio Conti y Enrico Barbin, quienes alcanzaron a tener más de cuatro minutos de diferencia sobre el lote del líder, Yates.



El colombiano Miguel Ángel López pasó problemas en el descenso a 44 kilómetros de la llegada, pues se vio descolgado del grupo, tras la aceleración del Sky, orden dada por el británico Chris Froome, que buscaba cortes en el pelotón.



Todos los líderes de los equipos y llamados a pelear por la clasificación general llegaron juntos al gran ascenso del Zoncolan. La batalla estaba servida y solo se esperaba por ver quién iba a ser el primero en dar el zarpazo.



Las fuertes rampas comenzaban a pasarles problemas a todos los ciclistas. El Sky veía como Froome perdía a sus escuderos. Sergio Luis Henao se estalló. El británico se quedaba solo. Otro que se veía con problemas era Tom Dumoulin.



A falta de 5,7 kilómetros Froome se puso de segundo en la fila de sus rivales para llevar el paso y poner en jaque a sus rivales. Wout Poels ponía un fuerte ritmo. Aguantaban Yates, Pozzovivo Dumoulin, López y Carapaz. Aru y Betancur se descolgaron.



En los últimos 4 kilómetros se quemó Poels y llegó el momento de Froome. El cuatro veces ganador del Tour de Francia lanzó su demoledor ataque y los candidatos al título le perdían su rueda. A unos metros iban López, Yates y Pozzovivo. Dumoulin y Pinot se quedaban un poco.



Simon Yates no quiso quedarse atrás y a falta de 3 kilómetros saltó y dejó atrás a Pozzovivo y a López. El líder del Giro de Italia quería aprovechar para sacarle más diferencias a Dumoulin claves en la pelea por el título.



Las rampas cada vez eran más fuertes. El final de la jornada se veía lejos, pese a que los kilómetros se acababan. Froome llevaba los dientes apretados, Yates intentaba darle caza y López iba por detrás con un ritmo que le permitiera seguir escalando sin problemas.



En el último kilómetro Yates aceleró su paso para intentar llegarle a Froome, pero el líder del Sky no quería dejarse sacar la victoria y aceleró su molinillo para levantar los brazos. Aún está lejos, pero puede ser el inicio de su recorte.



Este domingo sigue la montaña en el Giro, con el tramo entre Tolmezzo y Sappada, de 176 kilómetros, con cuatro pasos, tres de tercera y uno de segunda categoría, pero el final no será en alto.



