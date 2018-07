Chris Froome busca cupo en el club de los 5 Tours de Francia

“Nunca me hubiera imaginado que volvería como campeón defensor y con el objetivo de mi quinto título 10 años más tarde”, fue el mensaje que publicó en Twitter hace unos días el ciclista británico Christopher Froome, acompañado de una foto suya con la camiseta del equipo continental Barloworld. Su rostro aún era de un infante que desconocía las proezas que iban a conquistar cada uno de sus pedalazos unos cuantos años después. Este sábado, el líder del Sky, envuelto en las críticas de una parte del pelotón y los silbidos de los aficionados del ciclismo en Francia por la resolución de su caso de dopaje en la pasada Vuelta a España, que ganó, arranca el que quizá sea su Tour más difícil por diferentes variables. Él se aleja y quiere seguir siendo el amo y señor del pedalismo actual.

Froome, frío, calculador e inteligente a la hora de correr las grandes vueltas, es claramente el rival por vencer en este Tour de Francia. Rodeado por el equipo más poderoso del mundo como es el Sky y con gregarios de lujo que están dispuestos a entregar cada extremidad de su cuerpo y llevar su cuerpo al límite porque se vista de amarillo, él siempre deberá prender ese molinillo, que parece un taladro para romper concreto. Su aceleración abre huecos en el pelotón y golpea en el orgullo de sus oponentes. Cuando decide atacar, pocos o casi nadie es capaz de seguir su sombra.



El británico tratará de ingresar en el selecto ‘club de los 5 Tour’ junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain y lograr el doblete Giro-Tour, algo que no sucede desde 1998, cuando el italiano Marco Pantani firmó la doble hazaña. Únicamente siete corredores han logrado Giro y Tour en el intervalo de escasas semanas, con título de oro para el legendario belga Merckx, quien logró el doblete tres veces en los años 70.

Un corredor descomunal

“Me encanta Francia, y el Tour es la carrera más hermosa del mundo”, expresó Froome, quien es el emperador de la ronda gala en los últimos años. Su primer Tour lo ganó en el 2013. Al año siguiente se tuvo que retirar por una caída, pero a partir del 2015 los ha ganado todos. Salvo el ciclista colombiano Nairo Quintana, nadie ha sido capaz de plantarle batalla.



A eso hay que sumarle los títulos de la Vuelta a España 2017 y, el más reciente, el Giro de Italia, en el que tuvo una tercera semana espléndida, resurgiendo de las cenizas para hacer morder el polvo a todos sus rivales.



Pero este Tour, aunque para Froome, por ser Froome, sea fácil, no lo será. Tendrá en contra a todos los gallos finos del pelotón internacional, quienes querrán evitar a toda costa que llegue a París vestido de amarillo. Nairo, su principal oponente; Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Romain Bardet, Rigoberto Urán y Primoz Roglic prometen sacar chispas en todas las etapas de montaña para poner en jaque al británico.



Además, Froome viene con una carga fuerte de kilómetros y días de competencia. En total, en el 2018 ha recorrido 5.979 kilómetros en 38 días de competencia, sumado al desgaste que tuvo que hacer en el pasado Giro de Italia para terminar ganándolo. Eso le puede pasar factura si no está bien físicamente, y sus rivales estarán muy atentos a mirarlo por el rabillo del ojo por si está sufriendo.



Finalmente, los rechazos y batalla jurídica que ha tenido que enfrentar por su caso de dopaje en la pasada Vuelta a España podrían ser una piedra en el camino. Sin embargo, él se mantiene muy fuerte psicológicamente. “Los preparativos de esta carrera no han sido los más fáciles. Fui muy sincero diciendo sobre el podio de los Campos Elíseos que nunca deshonraré el maillot amarillo y que mis resultados resistirán las pruebas que se realicen con el paso del tiempo”, aseguró.



En definitiva, se vivirá un Tour apasionante, pero no hay duda de que Froome es el favorito indiscutido e indiscutible para ganar de nuevo.



