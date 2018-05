Chaves dedicó la victoria a la memoria de Diana, su fisioterapeuta

El ciclista colombiano Esteban Chaves, que se impuso este jueves en la subida al Etna, en la sexta etapa del Giro de Italia, en la primera jornada de montaña, afirmó que recordará siempre este triunfo y dedicó la victoria a Diana Casas, su fisioterapeuta, fallecida en el 2017.

Casas murió en julio del pasado año, cuando Chaves competía entonces en el Tour de Francia, en un accidente de tránsito en una carretera del departamento del Tolima.



"No todos los días se gana en el Etna. No olvidaré jamás este día. Permítanme dedicar esta victoria a mi amiga Diana. Estoy seguro que me empujó hoy en la ascensión", dijo el colombiano de 28 años.



Casas murió trágicamente en un accidente, mientras descendía en su bicicleta del páramo de Letras hacia Mariquita (Tolima).

Diana Casas falleció en un accidente de tránsito. Foto: Prensa Fedeciclismo

Con algunos amigos, Diana Casas subió al alto de Letras, pero cerca del municipio de Padua ocurrió el hecho en el que perdió la vida, al chocar con un carro.



La desaparición de Diana fue uno de los duros golpes que tuvo Chaves el año pasado, luego de la lesión en su rodilla y la fractura de la escápula en el Giro dell’Emilia.



Chaves, en el podio, exhibió una de las zapatillas que utilizó en el triunfo en el Giro, en el que se lee claramente el nombre de Diana Casas.

