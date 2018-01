Rival de Mariana Pajón, gravemente herida en un accidente de tráfico

La australiana Caroline Buchanan, campeona del mundo de ciclismo de montaña, resultó gravemente herida en un accidente de tráfico, informó ella misma este miércoles en una red social.



Buchanan, que fue cinco veces campeona del mundo de ciclismo de montaña y ganó tres veces el mundial de BMX, explicó que sus pulmones habían colapsado y que se había roto el esternón y la nariz.

"No puedo decir que 2017 terminó tan bien como lo esperaba", contó en Facebook, junto con fotos suyas en una cama de hospital con un collarín y la nariz ensangrentada.



"Han sido dos días difíciles en la UCI tras un accidente de tráfico. Me acaban de llevar a una habitación privada y todo sigue una senda positiva de recuperación", escribió.



"Las heridas son... El esternón roto, la nariz rota, los pulmones colapsados. Les iré informando de la evolución, chicos", añadió.



La ciclista de 27 años, que compitió en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, no dijo cómo se había producido el accidente, pero según los medios locales no hubo ningún otro vehículo implicado en él.



AFP