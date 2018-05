Betancur tiene otra opción de volver a brillar en el Giro de Italia

Cuando Carlos Betancur llamó la atención en el Giro de Italia del 2013, en el que terminó de quinto y como el mejor joven de la carrera, todos presagiaban un futuro prometedor para el corredor antioqueño. Sin embargo, esa carrera, que se veía ascendente, sufrió un cambio de libretos y sus grandes figuraciones han sido muy esporádicas. Ahora, cuando puede ser el ciclista llamado a liderar al Movistar en la carrera itálica, tiene una nueva oportunidad de volver a poner a sonar su nombre y rememorar sus destacadas exhibiciones en la montaña.

Después de ese año, Betancur bajó su rendimiento, tanto que salió del equipo Ag2r. El Movistar creyó en sus condiciones y el año pasado lo puso a ser gregario de Nairo Quintana en el Tour de Francia, en el que terminó de 18. De a poco sus piernas lo han acompañado y ahora quiere en este Giro figurar.



“La verdad he ido carreras tras carrera mejor. Tengo muchas ganas de hacerlo bien. Me siento muy bien mentalmente, y esperemos que físicamente también esté muy bien, pero ganas tengo muchísimas”, dijo el colombiano a la prensa del Movistar Team, ilusionado y siempre sonriente de poder estar arriba de una bicicleta.



Sorprendentemente, Betancur hizo una buena contrarreloj en el inicio del Giro. Marcó el undécimo mejor tiempo, a 28 segundos del ganador, Tom Dumoulin, y hoy aparece en el décimo puesto, transcurridas tres etapas.



“La etapa del Etna me dirá para qué estoy, pero la idea siempre será estar con los mejores. El Giro es la carrera que más me gusta. Cada que vengo al Giro me da un plus en la condición físico y esperemos que este año no sea la excepción”, añadió.



La carretera pondrá a todos en su sitio y Betancur tiene una buena oportunidad de volver a mostrar sus dotes de escalador para pelear por estar entre los 10 primeros de la general. Las condiciones las tiene, pero todo pasará por qué tanto fondo y buena preparación realizó antes del inicio de esta prueba.



Este domingo, Elia Viviani repitió triunfo en la etapa 3 del Giro de Italia y Rohan Dennis sigue de líder. Este lunes habrá jornada de descanso y el pelotón se trasladará de Israel a Italia.



DEPORTES