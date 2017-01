Ewan, primer líder del Tour Dowun Under, Pantano está a 10 segundos

El ciclista Caleb Ewan del equipo Orica, con 3 horas 24 minutos 18 segundos, se impuso en la primera etapa del Tour Down Under, que se disputó entre Unley y Lyndoch, sobre 118 km, y es el primer líder de la competencia.



Ewan fue el más rápido de la etapa en un final muy cerrado y en el que venció a Danny Van Poppel, del equipo Sky. Los colombianos no perdieron tiempo, llegaron en el grupo principal y el mejor es Járlinson Pantano, quien ocupa la casilla 49 a 10 segundos del líder.



La jornada se definió al embalaje, luego de una larga escapada del ciclista del Astana Laures De Vreese, quien fue neutralizado a falta de 20 kilómetros para el final de la jornada.



Debido al calor, la organización de la prueba tomó la decisión de quitarle un giro al circuito y la fracción pasó de 145 kilómetros a 118, pues se rodó a una temperatura de 42 grados centígrados.



“Mucho calor, todos lo sentimos. Fue buena la idea de recortar la etapa. Estoy contento, estuvo muy cerrado todo.

Perdí mi lanzador en la recta final y eso lo hizo complicado, por eso salí antes. Tenemos muchas ambiciones y no era óptimo de desgastar corredores pensando en la segunda etapa”, dijo Ewan.



Este martes en la noche de Colombia se disputará la segunda jornada entre Stirling y Paracombe, de 148 kilómetros, con llegada en alto.

Clasificación de la etapa

1. Caleb Ewan Orica 3 h 24 min 18 s

2. Danny Van Poppel Sky m.t.

3. Sam Bennet Bora m.t.

4. Marko Bonifazio Bahrain m.t.

5. Nikias Arndt Sunweb m.t.

48. Járlinson Pantano Trek m.t.

50. Esteban Chaves Orica m.t.

63. Sergio Henao Sky m.t.

73. Sebastián Henao Sky m.t.

89. Jhonatan Restrepo Katusha m.t.

General

1. Caleb Ewan Orica 3 h 24 min 8 s

2. Danny Van Poppel Sky a 4 s

3. Sam Bennet Bora a 6 s

4. Jay Mccarthy Bora a 7 s

5. Nathan Haas Dimensión Data a 8 s

49. Járlinson Pantano Trek a 10 s

51. Esteban Chaves Orica m.t.

63. Sergio Henao Sky m.t.

73. Sebastián Henao Sky m.t.

89. Jhonatan Restrepo Katusha m.t.