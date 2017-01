Jhonatan Restrepo, cuarto en la Cadel Evans Great Ocean Race

El alemán Nikias Arndt (Sunweb) ganó este domingo en Geelong (Australia) la tercera edición de la Cadel Evans Great Ocean Race, un recorrido de 174 kilómetros, en el que batió al embalaje a los locales Simon Gerrans (Orica) y Cameron Meyer, mientras el colombiano Jhonatan Restrepo fue cuarto.



Arndt, de 25 años años, logró su primer triunfo desde que consiguiera una victoria de etapa en el Giro de Italia 2016, en mayo.



El tres veces ganador del Tour de Francia Chris Froome (Sky) terminó a 43 segundos de Arndt, en la segunda competencia del World Tour de esta temporada.



Restrepo, el colombiano del Katusha, hace un excelente comienzo de la temporada, pues terminó cuarto en la Cadel Evans y fue décimo en la general del Tour Down Under.



Otro de los pedalistas nacionales destacados fue Jánier Acevedo (UHC), quien fue 19, esteban Chaves, segundo en el Tour Down Under detrás de Richie Porte, terminó de 54.

Clasificación final:

1. Nikias Arndt (GER/Sunweb), 4 h 19 min 15 s

2. Simon Gerrans (AUS/Orica) m.t.

3. Cameron Meyer (AUS/Australie) m.t.

4. Jhonatan Restrepo Valencia (COL/Katusha) m.t.

5. Luke Rowe (GBR/Sky) m.t.

21. Richie Porte (AUS/BMC) m.t.

19. Jánier Acevedo UHC m.t.

22. Sergio Henao Sky m.t.

49. Chris Froome (GBR/Sky) a 43

50. Járlinson Pantano Trek m.t.

54. Esteban Chaves Orica a 54 s

69. Sebastián Henao Sky a 5 min 32 s



REDACCIÓN DE DEPORTES