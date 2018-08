Barcelona prepara la salida de Yerry Mina y Gomes a Inglaterra

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha trabajado por segunda jornada seguida con todos los jugadores que tiene disponibles para preparar en la Ciudad Deportiva el partido de la Supercopa de España contra el Sevilla el próximo 12 de agosto en Tánger (Marruecos), mientras en los despachos se apresura la salida de Yerry Mina y André Gomes a la Premier.

Valverde ha vuelto a citar en la Ciudad Deportiva a los dos jugadores del B que tiene muchas opciones de instalarse como mínimo en el campo de entrenamiento del primer equipo, como son el defensa Juan Miranda y el centrocampista Riqui Puig.

Mientras el martes dos de los jugadores que están trabajando su salida como son el brasileño Marlon Santos y el colombiano Yerry Mina se ausentaron del trabajo de sus compañeros, en la sesión del miércoles el Barcelona no ha informado de la situación de ambos.



De hecho, el club está trabajando intensamente en las salidas de jugadores, y especialmente en el caso de Yerry Mina y el portugués André Gomes, debido al inminente cierre del mercado inglés. Todo apunta a que el destino de ambos jugadores no solo será la Premier, sino que saldrán del club traspasados.



Mina apunta a Everton y Gomes, que regresó de la gira por Estados Unidos con una lesión muscular, al West Ham de Londres.



Por otra parte, el Barcelona está agilizando los trámites para que el brasileño Philippe Coutinho obtenga la nacionalidad española en breve, para así poder liberar una plaza de extracomunitario, que en el caso de que no se concrete antes del partido de la Supercopa, Valverde se verá en la obligación de descartar para la convocatoria a uno de los siguientes jugadores: Phillipe Coutinho, Arturo Vidal, Malcom Filipe y Arthur Melo.



A ellos, también se suman como extracomunitarios Mina y Marlon Santos.



EFE