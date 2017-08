Otra Vuelta a Colombia con más sombras que luces

Termina una edición más de la Vuelta a Colombia, una carrera que ha recibido críticas, que trata de sacar la cabeza para mantener vivo el prestigio del ciclismo nacional.

Esta vez se ha visto algo de progreso, se ha mejorado en algunos aspectos, y en otros ha decaído. Algunos integrantes de la caravana consultados por EL TIEMPO dicen que hay estancamiento y son portadores de algunas ideas para que la Vuelta vuelva a ser uno de los eventos deportivos más importantes del país.



El recorrido siempre genera controversia, pero en esta ocasión se ha elogiado, pues se pedía a gritos que la Vuelta tuviera jornadas con llegadas en alto, con lo que se respondió a la esencia del ciclista colombiano: ser escalador.



“Ha sido atractivo, el trazado ha tenido de todo y, lo más importante, llegadas en alto, porque habíamos perdido esa línea. Colombia es un país de escaladores y las competencias deben tener eso en cuenta”, dijo Luis Cely, técnico del equipo Bicicletas Strongman.

La primera jornada fue una contrarreloj por equipos, etapa que siempre se critica. Sin embargo, para los consultados, es una buena oportunidad que tienen los equipos de trabajar ese talón de Aquiles del pedalismo nacional.



“En todas las carreras del mundo las hacen y nosotros estamos atrasados en eso. Lo clave es que al programar esas jornadas eso nos obliga a trabajar en ellas y mejorar el tema del material”, añadió Cely.



Mauricio Ardila, experimentado ciclista colombiano, con varias temporadas en Europa y hoy en el conjunto Orgullo Paisa, dice que la Vuelta sigue estancada por varias razones, pero una principal es que son muchos los equipos que se forman a última hora para competir.



“En el país solo hay como ocho equipos organizados, los otros se arman días antes de la Vuelta y eso ayuda a la mediocridad. Claro, es una oportunidad para que los demás compitan, pero eso hay que mejorarlo, porque por más cantidad perdemos calidad”, declaró Ardila a EL TIEMPO. El pedalista nacional le aconsejó a la organización de la prueba, la Fedeciclismo, invertir más para traer equipos extranjeros que sean más competitivos.



“Por reglamentación no pueden correr Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Chris Froome ni sus equipos, pero sí se puede hacer una gran labor con escuadras con mejor palmarés, eso sería una buena inversión”, añadió Ardila, quien destacó el cierre de vías de la prueba: “Quizás lo supera el Tour de Francia”.



Para José Julián Velásquez, el DT del equipo Medellín Inder, la Vuelta no tiene cómo progresar, es costosa para los equipos y tiene poca difusión.



“Es difícil que se mejore, porque es una carrera que es el sustento de la Federación. No es un buen negocio para los equipos. Nosotros invertimos en esta Vuelta la misma cantidad de dinero que nos exigió nuestra participación en Europa en el primer semestre y la publicidad poco se vio en la Vuelta”, precisó.

¿Cambio de categoría?

Velásquez tocó un tema álgido: la categoría de la Vuelta, que en estos momentos es 2.2, el menor escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y abogó porque el giro nacional sea de 2.1 para que vengan ciclistas y equipos de talla internacional.



“Yo la volvería 2.1, se haría de una sola semana y se llamaría Vuelta a Colombia. Vendrían los mejores del mundo y eso beneficiaría al ciclismo nacional”, agregó Velásquez, quien dijo que el juzgamiento de la carrera no fue el mejor.



Sin embargo, Cely, Ardila y el DT del Coldeportes Zenú Claro, Jorge Arbeláez, son partidarios de hacer una 2.1 y no acabar la Vuelta a Colombia.

“Es la carrera que nos da identidad, es la nuestra, pero lo que hay que hacer es programar una 2.1, en una fecha adecuada y un recorrido ideal”, precisó Arbeláez.



Cuando se mira la clasificación general, no aparecen los corredores de siempre y hay nombres nuevos. En los cinco primeros, hay dos ciclistas que no superan los 25 años: el ecuatoriano Jonathan Caicedo (24) y Miguel Reyes (25), mientras que el mejor sub-23 es Róbinson López, el actual campeón nacional de la categoría. “Esta vez los que siempre peleaban el título no están y llegó gente nueva, eso quiere decir que sí hay un cambio y que la Vuelta sirve para que los jóvenes se den a conocer”; señaló Oliverio Cárdenas, DT del Boyacá es para vivirla.



William Galvis, delegado del equipo GW Shimano, se mostró satisfecho con el recorrido, con las llegadas en alto, pero señaló que el final de la Vuelta fue poco emotivo.



“Desde el jueves la carrera quedó definida, no hubo emoción al final. Los equipos invitados se destacaron, pero se puede mejorar su calidad. La premiación mejoró, eso lo destaco, pero aún es muy pobre para el tipo de competencia, para la exigencia”, señaló Galvis.



A la Vuelta a Colombia le faltan 90 km para terminar, los que se recorrerán hoy en Pereira, y aunque se mejoró, queda en el aire que para sacarla del estancamiento hay que trabajar mucho más duro.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel