¡Arranca la recta final del Giro de Italia!

Arrancan los tres últimos días de batalla, así de claro. Entre hoy y el sábado, a los primeros de la clasificación general del Giro de Italia se les atravesará la imponente montaña y ellos mismos la han denominado como una fuerte guerra por meterse en el podio y ganar el título. Simon Yates, sólido líder, quiere seguir fuerte y, si puede, sacar más ventaja a sus rivales. Tom Dumoulin deberá atacar para recortar su distancia y que no se le vaya el triunfo final. Y Domenico Pozzovivo, Chris Froome, Thibaut Pinot y Miguel Ángel López se juegan un espacio en el cajón de la competición, que terminará el viernes en Roma.



La de hoy será una etapa que unirá Abbiategrasso, a las puertas de Milán, con la estación de Pratonevoso. El recorrido concluirá con un ascenso de 13,9 kilómetros al 6,9 por ciento de pendiente. Dinamita pura.



A Yates hay que atacarlo. Molerlo. Quitarle a sus gregarios. Jugar a lo que él ha hecho durante el Giro. Atacar y atacar. El británico, en sus palabras, casi que los invita a hacerlo. “Veremos si mis rivales tienen fuerzas, yo me siento un poco cansado”. Al que le toca salirse del molde para que no se le vaya el título, ya que en la crono de 34,2 km no descontó lo suficiente, es Dumoulin. El holandés es de aguantar con su paso a los escaladores, puros, pero hoy deberá ser más ofensivo.



“Puede ser una buena etapa para mí, porque es toda plana y luego una sola subida. Puedo hacerlo bien, pero depende de las piernas. Espero poder sacar algo bueno”, aseguró Dumoulin, que está a 56 s de Yates. Eso sí, dejó claro que todo se vale. ¿Una alianza con Froome? “Veremos cómo va la carrera”, dijo.



A su vez, el colombiano López puede ser uno de los que destraben la carrera. La montaña será su aliada. “No nos imaginamos la guerra que se viene. Son tres etapas muy bonitas”, comentó.



Finalmente, Froome se metió en la pelea. Es cuarto y al cuatro veces campeón del Tour de Francia nunca hay que darlo por muerto. “Todavía espero hacer lo mejor. Quería estar en mi mejor momento en la última semana y me siento bien. Tenemos tres días realmente difíciles por delante. Ahora voy a dar todo lo que tengo y ver dónde estamos para llegar a Roma”, sentenció el líder del Sky.

Hoy será la primera de las tres batallas. El que quiera ganar deberá atacar. Las piernas y las fuerzas pondrán a todos en su sitio.



