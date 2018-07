Nairo Quintana llega golpeado, pero listo para la última batalla

La última oportunidad para que Nairo Quintana se acerque al podio de la edición 2018 del Tour de Francia es este viernes, tras una fracción que estuvo cargada de mucha tensión, por la caída sufrida en una etapa de transición, en el papel, como la que se vivió el jueves, antes de la última cita con la montaña.

Quintana se fue al suelo a 104 kilómetros de la meta en Pau. Desde el punto de vista médico, el asunto no parece tener consecuencias más allá de la frase de Nairo una vez terminada la jornada.



“Es lamentable haber sufrido esta caída. De una manera o de otra, parece que siempre estoy un poco jodido: un tobillo, el hombro. Y un dedo que también me había golpeado ayer (miércoles). Pero espero que no sea nada y mañana (vienes) pueda hacer una etapa muy bien”, declaró. “Espero poder recuperarme junto a los (problemas) físicos. Seguimos ahí; esperemos que el cuerpo se recupere. Únicamente me he colocado gasas”, añadió.



Con el paso de las horas, el parte médico del Movistar tranquilizó un poco los ánimos. “Revisadas las heridas, no parece que tenga mayor alcance que golpes por varias partes del cuerpo, sobre todo en la cadera, un tobillo, el hombro y un dedo que tiene un poco contusionado, pero no hay lesión ósea. Esperamos que tenga la mejor recuperación”, aseguró Jesús Hoyos, médico del Movistar Team.



Por ahora, la mira de Nairo es el podio. Está a 59 segundos del tercero, el británico Chris Froome, y a 43 del esloveno Primoz Roglic, cuarto en la general. Pero, además de tener que remontar eso, deberá sacar ventaja, pensando en la contrarreloj del sábado, de 31 kilómetros.

Perfil de la etapa 19 del Tour de Francia Foto: Infografía EL TIEMPO



“A ver si no es mucho el golpe de Nairo Quintana y podemos mover la carrera otra vez. Será la última oportunidad para los escaladores porque luego, en la crono, solo quedará defenderse. Intentaremos dar la vuelta a la carrera, aunque es difícil”, señaló Mikel Landa, compañero de Nairo en Movistar. “Hay que correr con cabeza, ya que tenemos cosas que defender, la clasificación por equipos y dos puestos entre los 10 primeros. Luego en la crono, nada que hacer, solo defender”, agregó.



Esa misma tensión se vive en los primeros escalones de la clasificación. El holandés Tom Dumoulin, segundo en la general, a un minuto 59 segundos del líder, el británico Geraint Thomas, se aferra a lo que tiene y promete atacar. “Mis opciones de ganar el Tour son muy reducidas, pero si veo una oportunidad, voy a ir a por ella”, advirtió Dumoulin.

El holandés sacó sus cuentas: “Si quiero ganar, tendré sin duda que sacar dos minutos (en la contrarreloj); será complicado. Pero antes de pensar en el sábado, veremos qué ocurre antes”.



Por el lado del Sky, haber perdido el segundo lugar de la general con Dumoulin parece haber inclinado del todo la balanza a favor de Thomas. Incluso, el propio Froome aseguró que se ponía al servicio de él.



“Espero no tener que recurrir a sus servicios. Pero tenerle a mi disposición, si se puede hablar así, es formidable. Cuento ante todo con el equipo para controlar la mayor parte de la jornada. Después todo dependerá de las piernas”, señaló Thomas. “Mañana (viernes), nos preparamos para lo peor y esperamos que se dé lo mejor. Espero ataques desde el principio y que Tom Dumoulin intente algo durante la etapa”, añadió el líder.



“Habrá seguramente ataques en la última subida, pero sé también que muchos tendrán la contrarreloj del sábado en mente”, declaró Thomas. Todos los candidatos van con las fuerzas justas. Para los que mejor suben, el día D es ahora. Entre ellos Nairo, que el miércoles dio una demostración de fuerza, pero que sufrió un golpe que, ojalá, no tenga consecuencias.



DEPORTES