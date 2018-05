Así les fue a los colombianos en el Giro 2018

27 de mayo 2018 , 10:36 a.m.

El pasado 4 de mayo en Jerusalén comenzó la edición del Giro de Italia 2018, la que contó con la participación de ocho ciclistas colombianos, que arrancaron la prueba con una ilusión, con un objetivo, y que este domingo hacen su balance.

Todos terminaron, y eso ya es una victoria, pero cada uno sabe si cumplió o no. EL TIEMPO analiza caso a caso la actuación de los pedalistas nacionales en esta edición de la prueba.

Miguel López

Su meta era acabar en uno de los cinco primeros lugares de la general y terminó en el podio, de tercero. Además, peleó por el título de mejor joven y también lo consiguió, en su primera participación en el Giro, en una actuación que le da seguridad y confianza para afrontar otros duros retos. El mejor de todos.

Sergio Henao

El trabajo para el campeón nacional era ayudarle a Chris Froome a ganar el Giro y eso pasó, eso hizo. Una vez más, Henao fue la mano derecha del británico en la montaña. Henao siempre se vio con el líder del Sky y aunque tiene ciclismo para disputar más cosas, pues cumple con su labor de la mejor manera, tanto, que le alcanzó para terminar dentro de los 15 primeros de la general.

Carlos Betancur

El Giro era una buena oportunidad para que volviera a ser el corredor del 2013, cuando fue le mejor joven y ocupó el quinto puesto en la general, pero se sigue esperando una reacción suya. Betancur se puso a las órdenes del ecuatoriano Ríchard Carapaz, quien terminó en la cuarta casilla y luchó el título del mejor joven con el colombiano Miguel López, lo que no lo dejó brillar. En ese trabajo cumplió, fue la mano de confianza de su líder y acabó en la casilla 19 de la general.

Járlinson Pantano

Se esperaba más de él, porque es un corredor que lucha, que siempre busca protagonismo, pero en este Giro no se vio. Su próximo objetivo es el Tour y el Trek, equipo que no tiene un líder definido, que en el vallecaucano a un ciclista que le puede responder en Francia.

Darwin Atapuma

Si se miran sus actuaciones anteriores en el Giro esta vez el nariñense cambió su rol, pasó de ser uno de los protagonistas de la última semana de la carrera, a estar cerca de ganar una etapa, a cuidar a su líder, el italiano, Fabio Aru, quien no respondió y se retiró. En los últimos días, sin Aru, Atapuma trató de irse en fuga, pero ya no tenía piernas para pelear más arriba.

Rodolfo Torres

El boyacense fue una carta clave en el equipo Androni, que siempre se vio al ataque. Torres fue importante a la hora del protagonismo, se le vio en la fuga, pero fue víctima de los intereses de las escuadras que peleaban la general y su meta de ganar una etapa se fue al piso.

Esteban Chaves

Era una gran incógnita, pues las lesiones en el 2017 lo alejaron de los primeros lugares y en este 2018 se dedicó a preparar el Giro. Brilló en la primera semana, ganó la etapa en el Etna y fue clave para su líder, Simon Yates, que tampoco respondió al final. Chaves se fundió en el primer día de la segunda semana y no volvió a ser el mismo del comienzo. El Giro esa mu meta, pero no cumplió, había que verlo acá, analizarlo, pero no terminó bien, en buenas condiciones y alejado de los primeros lugares de la general.

Dáyer Quintana

Su trabajo era ayudarle a sus líderes y cumplió. Quintana se encargó de llevar a Carapaz y a Betancur en los primeros kilómetros. Alguna vez intentó irse en la fuga, pero es claro que su labor no era ganar, sino cuidar a los que disputaban la general, y lo hizo.







