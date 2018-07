El balance del ciclismo colombiano en el Tour de Francia 2018

Finalizó el Tour de Francia y para Colombia dejó cosas positivas y un objetivo que nuevamente se tuvo que aplazar. El balance general es aceptable y de los seis ciclistas que arrancaron la carrera, cuatro de ellos llegaron hasta París.

De las 21 jornadas, Colombia logró tres triunfos. El ciclista antioqueño Fernando Gaviria fue el encargado de abrir las alegrías del pelotón nacional en la carrera francesa. Se impuso en la primera jornada, sobre 201 kilómetros, lo que le sirvió para vestir de amarillo y ser el segundo colombiano, después de Víctor Hugo Peña, en ser líder de un Tour de Francia.



Además, el corredor del Quick-Step también ganó la cuarta jornada de la competición. Sin embargo, Gaviria tuvo que abandonar la competición durante la etapa 12, que tuvo mucha montaña y fuerte calor.



El otro triunfo para Colombia en este Tour lo consiguió Nairo Quintana. El boyacense dio cátedra en la montaña y levantó los brazos en la decimoséptima jornada. Un día con tres puertos de montaña, dos de primera, y el último fuera de categoría. El boyacense realizó un ataque de 14 kilómetros para llevarse la victoria. Al final, terminó en la décima posición de la general.



La gran perla que llegó al pelotón internacional para quedarse fue Egan Bernal. El corredor de 21 años fue uno de los mejores gregarios del Sky para que la escuadra británica consiguiera el título con Geraint Thomas. Fue, en parte, el artífice del tercer puesto de Chris Froome, quien no para de elogiarlo. El ciclista de Zipaquirá terminó de 15.



Los corredores colombianos del Education First tuvieron realidades diferentes. Rigoberto Urán no tuvo buena suerte y tuvo que retirarse antes de la partida de la etapa 12. El antioqueño sufrió una caída en el pavé de la cual no se recuperó. Además, Daniel Martínez estuvo metido en las fugas y luchando por un triunfo de victoria: hizo un trabajo acorde a sus capacidades.



Finalmente, el nariñense Darwin Atapuma protagonizó solo una gran fuga. El ciclista colombiano se mostró muy pendiente a ayudar a su compañero de equipo Dan Martin.

Así terminaron los colombianos en el Tour

10. Nairo Quintana a 14 minutos 18 segundos

15. Egan Bernal a 27 minutos 52 segundos

36. Daniel Martínez a 1 hora 38 minutos 38 segundos

69. Darwin Atapuma a 2 horas 35 minutos 47 segundos

Fernando Gaviria (no terminó)

Rigoberto Urá (no terminó)



