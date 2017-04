Vincenzo Nibali, un ciclista ‘suicida’, sorpresivo y que siempre ataca

Ya lo dijo en una respuesta en esta entrevista: “Me gusta sorprender y esto me ha permitido, a menudo, conseguir mis mejores victorias”.



Ese es el mejor resumen de lo que es Vincenzo Nibali como ciclista, un hombre al que le gusta dejar a sus rivales quietos, impotentes frente a sus ataques, sin la posibilidad de reaccionar.

Es un pedalista que no le gusta esperar al último kilómetro para atacar, por algo le dicen ‘Tiburón’, porque su apodo en sinónimo de zarpazos constantes de lejos, sin importar que ‘muera’ en el intento. Y, cómo dice, así ha ganado.



Nibali es un ciclista que no se da por vencido, que siempre tratará de ganar, tiene la categoría de los grandes campeones a los que no se les puede dar por eliminados en una carrera, y más en pruebas largas, de tres semanas como el Giro de Italia.



Es un experto en los descensos, un kamikase, un ‘suicida’. En el lote es uno de los que mejor afrontar los descensos largos y con curvas cerradas.



En el Giro del año pasado fue el encargado de llevar al límite en la bajada a Steven Kruijswijk, quien era líder, pero el holandés pagó caro seguirle el paso, pues se fue contra la montaña de nieve y perdió la opción de ganar, cuando se veía que nadie lo podría bajar de ahí.



Ese día, el italiano partió a 4 minutos 43 segundos del liderato y, luego de la jornada épica, ganada por él, le metió tiempo a sus rivales y quedó a 44 segundos de Esteban Chaves, nuevo líder, que tampoco le pudo calmar su apetito, porque fue otro de los que sufrió con sus fuerzas reservadas.



Al día siguiente, a falta de 12 km para la meta, arrancó, dejó tirados a Chaves y a Alejandro Valverde y se puso la camiseta rosada, la que conservó hasta el final.



Su fuerte no es el reloj, se defiende, pero no es un especialista, de sus 47 victorias, solo ha ganado dos jornadas en estos tramos, una en el Giro del 2011, de 12 kilómetros, tras la descalificación del español Alberto Contador, y la otra en la misma prueba, pero en el 2013, de 20 kilómetros. Sin embargo, en las distancias largas su desempeño es muy similar al de Nairo Quintana.



Otra de sus características es que, generalmente, sus remates en las competencias son buenas, no gasta mucho en las dos primeras semanas, sabe ahorrar energías, las que emplea a fondo en la semana final para ir por la victoria.



Es un muy buen escalador, su terreno preferido, allí en el que luchará el título del Giro con el colombiano, pero hay que tener cuidado con él porque es un ciclista impredecible, sorpresivo.



