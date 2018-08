A 20 días de la Vuelta a España, los capos miden sus fuerzas

Ha pasado una semana desde que el Tour de Francia bajó el telón y los diferentes líderes de los equipos que no estuvieron en la competición ya tienen entre ceja y ceja la Vuelta a España, que arrancará el 25 de agosto. El italiano Fabio Aru y el británico Simon Yates comenzaron este sábado a disputar el Tour de Polonia, que servirá como antesala a la ronda ibérica.

Tan solo faltan 20 días para que se baje la bandera en Málaga y se le dé inicio a la Vuelta a España. Aru y Yates quieren llegar en su mejor estado de forma, luego de no conseguir sus objetivos en el pasado Giro de Italia. El ciclista italiano sufrió desde el inicio en la montaña, mientras que el británico vistió la maglia rosa, pero en una mala jornada perdió todas las posibilidades del título. El Tour de Polonia tendrá tres etapas durísimas de alta montaña, que servirán de termómetro para ver cómo están las fuerzas.



Movistar Team, que anunció que irá a la Vuelta a España nuevamente con sus tres capos: Nairo Quintana, Mikel Landa (sufrió este sábado una caída en la Clásica de San Sebastián y tuvo una fractura lumbar) y Alejandro Valverde, no contará con ninguno de ellos en Polonia. Sí estará el hermano de Nairo, Dáyer, y el ecuatoriano Richard Carapaz.



De momento, Nairo no tiene ninguna carrera anunciada en su calendario y seguirá con una preparación sin muchas cargas después de terminar de décimo en el Tour de Francia.



El colombiano que sí estará como comandante de su equipo, el Sky, en Polonia es Sergio Luis Henao, quien muy seguramente hará los kilómetros necesarios para estar en la Vuelta a España.



DEPORTES