Las estrellas que no se entregan y sacuden el Tour

Todos los días, en el Tour de Francia hay una historia por contar, y la de hoy es que la clasificación general es una locura, luego de la jornada de ayer entre Pau y Peyragudes, de 214,5 km, en la que ganó Romain Bardes, Chris Froome le cedió el liderato a Fabio Aru, Rigoberto Urán fue penalizado con 20 segundos –sigue de cuarto– y Nairo Quintana ya pierde 4 minutos un segundo. ¿Algo más?



Cada uno de los llamados a disputar el título de la carrera escribió su parte de este capítulo del Tour, y analizamos lo que ha hecho, lo que vendrá y lo que tendrá que hacer cada uno para aspirar al título de la prueba o al podio de esta.

La película llamada Tour de Francia 2017 continuará este viernes, con una fracción muy corta, de solo 101 kilómetros, con tres premios de montaña, todos de primera categoría, el último de ellos a 27 kilómetros de la llegada.



Sin duda, será una fracción muy movida, pues en el último tiempo se ha demostrado que hay más emoción en etapas cortas, con subidas de alta categoría, que en las largas y tediosas, así la montaña sea la protagonista.



La jornada pinta con muchas emociones porque los ciclistas no tienen lugar para lograr la conexión, si es que se pierde la rueda; el constante suba y baje lo impide, lo que los obliga a estar muy concentrados y no perder de vista a sus contrincantes; de lo contrario, podrían decir adiós Tour.



La última subida del día será de 9 kilómetros, con rampas del 16 y 18 por ciento de inclinación, para desembocar en un fuerte descenso de 27 kilómetros.

Aru debe ir a la ofensiva

Era la carta del Astana para el Giro, pero se cayó en abril y se lesionó la rodilla izquierda. Fabio Aru llegó al Tour con ilusión y ayer le quitó la camiseta amarilla a Froome.



Es un hombre que ataca en la montaña, y en lo que falta lo hará sin miedo, como ayer. Fue el que armó la fiesta en el kilómetro final; se quitó de encima los 18 s que le tenía el británico Froome y lo dejó solo a seis.

El italiano Fabio Aru está demostrando que está en un gran momento y ahora debe asumir como jefe de la competencia. Foto: EFE

Sabe que por la contrarreloj que hay en la semana final hay que distanciar más al líder del Sky, y lo seguirá intentando. Tiene terreno: queda mucha montaña, pero hay que atacar; en la ofensiva está su posibilidad de ganar el Tour, y no puede esperar al último kilómetro. “Quedan 9 etapas y vamos a dar el máximo”, precisó Aru.

Froome no se ve tan fuerte

Es verdad que Chris Froome ha dejado de ser el corredor de otros Tours. No se ve tan fuerte como en los años anteriores, pero sigue siendo el primer candidato al título. El jueves perdió 20 segundos en los últimos 200 metros, en una subida corta que no es para él porque siempre que lo dejan atrás coge su paso y más adelante les llega a los que lo atacaron.

El británico Chris Froome sufrió más de la cuenta en los últimos 300 metros de la etapa del jueves. Flaqueó. Foto: Reuters

Froome tiene un gran equipo y corre de acuerdo con lo que falta del Tour. “No me respondieron las piernas al final, pero todavía quedan muchas etapas”, señaló Froome, que tiene a su favor la contrarreloj de 23 km del penúltimo día. Por ese tramo, sus rivales están obligados a atacarlo de lejos para alejarlo, pero no lo han hecho al correr según lo planteado por el británico.

Bardet va por el título

Romain Bardet ganó la etapa ayer; ya tiene tres victorias parciales en el Tour (2015, 2016 y la de ayer). Es tercero en la general a 25 s de Fabio Aru. Se ha visto agresivo en las jornadas de montaña, su terreno, y debe seguir así. El francés es otro de los que reconocen que a Froome hay que sacarle más tiempo, aislarlo, y lo ha intentado, pero, la verdad es que los ataques deben ser más contundentes. Sabe que su rival no solo es Froome, sino que tiene que eliminar a Aru y Urán, bien sea en la lucha por el triunfo final o por una casilla en el podio.

Romain Bardet mostró su temple al atacar sobre el final e imponerse en la dura etapa de montaña del jueves. Foto: Reuters

“Ahora, de acá en adelante, nos vamos a concentrar en la clasificación general con el objetivo de la victoria final”, declaró Bardet, de 26 años.

Urán sueña con la amarilla

Rigoberto Urán hace la carrera de su vida. Cuando nadie lo esperaba, el colombiano se ha visto adelante, luchando pedal a pedal con los grandes corredores del mundo. Es cuarto en la general, a 55 segundos del nuevo líder, Aru.

Rigoberto Urán se mantiene cuarto de la clasificación general del Tour de Francia. Foto: Reuters

El trazado que falta le conviene, pues solo queda un final en alto y la montaña que resta es favorable a sus condiciones. Urán no es un corredor de ataques; aguanta hasta cuando le den las fuerzas, y eso es lo que ha hecho y lo que hará para terminar en el podio. Pero la exigencia es precisamente esa: necesita ser ofensivo para ganar. ¿Lo hará? Fue segundo en la etapa de ayer y lo penalizaron con 20 s por recibir agua en los últimos 5 kilómetros, lo que prohíbe el reglamento.

Nairo, sin fuerzas

Cada etapa de montaña para Nairo Quintana es un martirio, pues en su terreno ha perdido tiempo y desde el domingo pasado se despidió de la pelea del título y del podio. Su esfuerzo en el Giro le ha pasado factura, y él lo sabe, pues no ha encontrado el golpe de pedal ideal. Es octavo, a 4 minutos un segundo de Fabio Aru, y por lo visto perderá más tiempo. Solo tiene ganas, pero las fuerzas no lo acompañan.

Nairo Quintana no está en su mejor momento y sus piernas no han respondido en la exigente prueba. Foto: Reuters

Nairo perdió la apuesta este año de hacer el doblete Giro y Tour, lo que tiene claro, y no se esconde. “Las fuerzas no nos acompañan; las apuestas se ganan o se pierden, y esta vez no hemos ganado como queríamos. Esperábamos acertar, pero nos equivocamos”, señaló.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel