Cala defendió el liderato de la Vuelta a Colombia

09 de agosto 2017 , 11:48 a.m.

El pedalista colombiano Aristóbulo Cala (Strongman) sigue de líder de la Vuelta a Colombia Oro y Paz, luego de la contrarreloj individual de 36,3 km, que se llevó a cabo este miércoles entre Guarinocito y Mariquita, que fue ganada por Álex Cano.

Cala hizo una buena defensa del liderato, sobre corredores que iban mejor al reloj que él, como Juan Pablo Suárez (EPM), quien no pudo superarlo en el difícil tramo por los departamentos de Caldas y Tolima.



Cano ganó la jornada con tiempo de 48 minutos 12 segundos, desbancó del primer puesto a Pedro Herrera, que dominó a su antojo los puntos intermedios, pero se encontró con un Cano (Coldeportes Zenú Claro), quien hizo un excelente remate de etapa y ya es segundo en la clasificación general a solo 17 segundos de Cala.



No hay duda de que Cano es el gran ganador del día, pues no solamente se impuso en la etapa, sino que se acercó en la general. Suárez quedó de tercero a 24 segundos, mientras que Jonathan Caicedo es cuarto a 36 segundos.



“Estoy feliz y tranquilo por el trabajo que hemos hecho. Sabíamos que ese era el tiempo que había que hacer. El espectáculo hacia Letras será muy bonito”, dijo Cano, quien se impuso en la jornada en Barichara.



Óscar Sevilla hizo una buena etapa, pues fue tercero a 32 segundos de Cano, aunque está lejos en la lucha por el título.



Este jueves, otra etapa decisiva en la competencia, entre La Dorada-Honda-Mariquita-Fresno-Alto de Letras, de 131 kilómetros, la segunda y última llegada en alto de la competencia, que finalizará el próximo domingo en Pereira.



Clasificaciones

Etapa

1. Álex Cano Coldeportes Zenú Claro 48 min 12 s

2. Pedro Herrera Ebsa a 16 s

3. Óscar Sevilla Medellín Inder

4. José Serpa Supergiros a 43 s

5. Carlos Ramírez Movistar a 49 s

6. Wálter Vargas Medellín Inder a 1 min 12 s

7. Rodrigo Contreras Coldeportes Zenú Claro a 1 min 23 s

8. Jonathan Caicedo Strongman a 1 min 27 s

9. Aristóbulo Cala Strongman a 1 min 29 s



General

1. Aristóbulo Cala Strongman 27 h 31 min 32 s

2. Álex Cano Coldeportes Zenú Calo a 17 s

3. Juan P. Suárez EPM a 24 s

4. Jonathan Caicedo Strongman a 36 s

5. Miguel Rubiano Coldeportes Zenú Claro a 1 min 48 s

6. Rafael Montiel Orgullo Paisa a 1 min 50 s



