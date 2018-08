Positivos: lo negativo del ciclismo

Entre las sombras volvió a aparecer el espectro oscuro del dopaje en el ciclismo colombiano. El lunes fue el turno de uno de los máximos referentes de la pista, campeón del mundo y quien ha sabido darle al país un baño dorado en los diferentes eventos internacionales. Fabián Puerta fue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) al dar positivo por boldenona, en un hecho que parte su carrera deportiva en dos y demuestra que las sustancias prohibidas no dejan de aparecer en este deporte.

En los últimos dos años, el dopaje ha sido un problema para el ciclismo colombiano. La pista y la ruta le han dado esas malas noticias al país, que ve cómo este tipo de ayudas generan un malestar entre sus seguidores.



En el 2016, la vida deportiva de la ciclista colombiana María Luisa Calle terminó manchada por un episodio de dopaje por el cual fue sancionada con cuatro años y se vio obligada a bajarse de la bicicleta antes de lo previsto.



Calle, quien se convirtió en la primera deportista nacional suspendida cuatro años por violar la norma antidopaje por primera vez, dio positivo con la sustancia GHRP-2, que libera la hormona de crecimiento, en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto (Canadá), un certamen en el cual buscaba estar cerca del podio, pero en el que no lo iba a conseguir porque ella sabía que ganar una medalla era casi imposible.



Desde el día que la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), organizadora de los Juegos, dio a conocer la información, Calle comenzó la lucha infructuosa de su defensa, como lo hizo en el 2004 una vez fue notificada de que dio positivo por heptaminol en los Juegos Olímpicos de Atenas.

La ruta, manchada

Róbinson López, Luis Largo, Jonathan Paredes, Edward Díaz, Fabio Montenegro, Luis Camargo, Óscar Soliz, unos de los implicados se les encontró Cera, un EPO de tercera generación, en las muestras examinadas. Además, Juan Carlos Cadena fue reportado con las sustancias noretiocolanolona y norandrosterona.



En aquella oportunidad, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González, afirmó que iban a trabajar en conjunto con todas las entidades que vigilan el dopaje para eliminar este tipo de prácticas en el ciclismo.



“Buscaremos a los que dañan el buen nombre del ciclismo. No pueden ni podrán estar con nosotros. Decidimos tener una política con la UCI (Unión Ciclista Internacional), la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) y Coldeportes, de perseguir el dopaje en Colombia, y seguro que caerán más”, le dijo a EL TIEMPO González. Sin embargo, todavía siguen apareciendo este tipo de actos antideportivos.



Uno de los más grandes que tiene Colombia fue la suspensión del laboratorio, y, al parecer, se va a demorar más. A pesar de ese inconveniente, se hacen controles, pero no en la misma cantidad que cuando se contaba con el laboratorio. Ha disminuido el número de exámenes, pues cada análisis hay que enviarlo a EE. UU., y se duplica el costo.



Colombia carece de una lucha frontal contra el dopaje, de una comisión única que sancione, asunto que no debe seguir en manos manipuladoras de las federaciones deportivas.



El caso de Fabián Puerta abre un nuevo debate sobre los controles que se están haciendo y el ciclismo limpio por el cual se viene trabajando en todos los organismos mundiales.



Por ahora, el ciclista colombiano está suspendido y tiene derecho a defenderse, pero, como dice el refrán: ‘cuando el río suena es porque trae piedras’. El dopaje volvió a aparecer y preocupa en el país.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4