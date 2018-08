La Vuelta a Colombia: más montaña para los mismos

Arranca una nueva edición de la Vuelta a Colombia, la carrera de ciclismo más importante del país, que ha sido cuna de los más grandes corredores que luego han logrado brillar en Europa. Una prueba que congregaba a lo largo y ancho de sus carreteras a aficionados que salían a deleitarse con cada pedalazo y que hacía encender los radios para seguirla. En los últimos años, esta competencia ha venido perdiendo emoción, ha dejado de lado los grandes recorridos montañosos y ha tenido a los mismos candidatos de siempre.

Para esta edición, que arranca este domingo con un prólogo en 8,2 km en Pereira, los organizadores decidieron volver a darle una inyección de montaña, en uno de los recorridos más exigentes de los últimos años.



“En los últimos dos años, la crítica a la Federación fue por qué se había quitado la montaña. Pues bien, vuelve la montaña, y en cantidades. Será un recorrido muy exigente para el ciclismo que tenemos en Colombia”, le dijo a EL TIEMPO Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.



En total serán 16 puertos los que se subirán en toda la carrera. Tres jornadas terminarán en ascenso y habrá una gran novedad: ¡una contrarreloj de 42,2 kilómetros!



“Colombia se distingue por tener escaladores, ese es nuestro fuerte, y las carreras en Colombia, más específicamente la Vuelta y el Clásico RCN, deben tener montaña, porque es donde podemos mirar nuevas figuras y los grandes escaladores del país. Me gusta esta Vuelta, el recorrido, y esperemos que en esta Vuelta a Colombia aparezcan nuevas figuras, porque ya necesitamos de un relevo generacional en Colombia, y no solo en Europa”, le comentó a este diario Luis Cely, entrenador del equipo Strogman, el cual defenderá el título con Aristóbulo Cala.



El paso por La Línea, el ascenso a Fusagasugá, el Picacho y a la Unión son algunos de los trayectos más complicados que tendrá el pelotón nacional.



“Es una carrera llena de montaña. Desde el cuarto día ya comenzamos a subir a Manizales. Allí ya perfilaremos al campeón y a los que no van a disputar el título. Que vuelva la montaña en esas dimensiones será importante, porque el ciclismo colombiano necesita pruebas con subida. Tenemos escaladores y todos los equipos en el mundo los están buscando. Tenemos que seguir buscando eso en Colombia, porque tenemos la montaña y cómo hacer ese tipo de carreras duras para que los equipos de afuera miren esos ciclistas para ver qué se pueden ir llevando”, sentenció Carlos Mario Jaramillo, quien estará trabajando una semana con el equipo Coldeportes antes de dirigir a la Selección Colombia al Tour de l’Avenir.

Los candidatos

Hay una contradicción. Así como se están buscando nuevos ciclistas que puedan demostrar sus condiciones y sean material de exportación, nuevamente los candidatos son los mismos que están sonando desde hace varios años atrás.



El pelotón liderado por Óscar Sevilla también tiene a Álex Cano, Rubiano, Luis Felipe Laverde, Alexis Camacho, Rafael Montiel y Róbinson Chalapud. A ellos se sumarán Cala, campeón defensor, y Rodrigo Contreras. Quizá algún joven pueda aparecer, y eso es lo que se espera para que se rompa ese bloque hegemónico que manda en el ciclismo local.



“Lo que pasa es que la Vuelta a Colombia tiene la connotación de ser una prueba de gran resistencia, en donde solo corredores con alto tanque, normalmente, son los que la disputan; ciclistas tipo Cano, Sevilla, Chalapud y ahora Cala”, dijo Cely.

Un ‘viejo’, la atracción

En esta Vuelta a Colombia habrá un ciclista que se llevará muchas miradas. Se trata del estadounidense Chris Horner, quien a sus 46 años correrá con el equipo Illuminate.



Campeón de la Vuelta a España 2013 y con títulos en el Tour de Langkawi, Tour de Georgia, Vuelta al País Vasco y Tour de California, este ciclista cuenta con mucha experiencia, lo cual puede brindarle emoción a la prueba. Sin embargo, no hay que olvidar su edad, pero si gana, el ciclismo nacional quedaría con muchos cuestionamientos.



“Es la gran novedad de esta carrera. Es un gran ciclista, un gran atleta, una persona extraordinaria y hay que admirarlo por venir a correr este exigente prueba. Eso sí, que no se vaya a ganar la Vuelta a Colombia, porque entonces me tengo que ir de la Federación. No me imagino a todo el mundo diciendo: ‘Oiga, una Vuelta a Colombia se la ganó un corredor de 46 años’, me mata todo el mundo”, concluyó González.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4