Alexander Kristoff ganó la primera etapa del Tour de Abu Dabi

El noruego Alexander Kristoff (UAE Emirates) es el primer líder del Tour de Abu Dabi al mostrarse poderoso en el embalaje que cerraba la etapa disputada a través de 189 kilómetros con salida y llegada en Madinat Zaye.

Kristoff, campeón de Europa en ruta y subcampeón del mundo, firmó su segunda victoria de la temporada después de la lograda en Omán en un alarde de fuerza que le permitió superar al italiano Andrea Guardini (Bardiani) y al australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), dando al pelotón un tiempo de 4 horas 48 minutos 24 segundos.



Un primer duelo entre velocistas en el que Kristoff, en principio encerrado en la recta final, tuvo la habilidad de salir por el único hueco que tenía, siguiendo la rueda de Ewan y así pudo rematar en una demostración de fuerza que anuló las intenciones de todos sus rivales en un embalaje numeroso y desordenado.



El estreno en Abu Dabi fue accidentado. El británico Mark Cavendish se perdió el embalaje. Una caída en la marcha neutralizada lo dejó fuera de combate. Se dañó el mismo hombro que le obligó a la retirada en el Tour 2017 tras chocar con Peter Sagan.



Eliminado el velocista más prestigioso, al parecer en un lance provocado por el coche del director de carrera. Con el "Expreso de Man" subido en el coche del Dimension Data la etapa se lanzó a toda máquina y enseguida se formó una escapada con un quinteto formado por Trusov (Gazprom), Caruso (BMC), Albanese (Bardiani), Skujins (Trek) y Planet (Novo Nordisk).



El pelotón no se desesperó por la aventura creada camino de Medinat Zaye, entre carreteras flanqueadas por filas de palmeras que sirven de límite a mares de dunas doradas, y estabilizó el retraso en torno a los 2 minutos, en espera del zafarrancho que condujera al control por el embalaje.



A 25 kilómetros del destino final quedaron al frente Caruso y Planet, pero el esfuerzo fue baldío, pues fueron neutralizados poco después, cerca de la estación solar de Shams, que ocupa un área de cuadrados.



Los equipos de los velocistas cargaron las baterías para diseñar el plan de asalto. El Lotto de Greipel empezó a marcar el ritmo de aproximación con el Quick Step de Viviani agrupado al frente del pelotón, ambicioso como en carreras precedentes. Momentos de control que no se concretó en un equipo capaz de imponer su tren.



Bennati (Movistar) asomó al frente del grupo y el Lotto Jumbo sacó sus cartas hasta que el Quick Step tomó el mando a 1,5 kilómetros de meta. Los de azul no terminaron de ordenar la llegada y la recta de meta fue un descontrol. Kristoff apareció desde su rincón para volver a levantar los brazos y convertirse en el primer líder.



Este jueves se disputa la segunda etapa entre Yas Mall y Yas Beach, con un recorrido de 154 kilómetros.



EFE