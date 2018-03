Valverde gana la Vuelta a Cataluña, Nairo Quintana subcampeón

El español Alejandro Valverde ganó la Vuelta a Cataluña, tras la última etapa en Barcelona que ganó Simon Yates y en la que el colombiano Egan Bernal, que era segundo en la general, abandonó por caída en la Vuelta final, mientras que Nairo Quintana fue el subcampeón de la prueba.

Bernal descendía y no pudo esquivar el pedalista del Movistar que rodó y se fue al suelo, retirándose de la carrera. El podio de esta edición la completó el francés Pierre Latour.



El día final no fue bueno para Colombia, pues Esteban Chaves también se cayó y no terminó. La actuación de los ciclistas colombianos fue buena, a pesar de que no se dio el título, los 15 que arrancaron la carrera hicieron gala de sus mejores trajes.



El podio de Nairo es el sexto del ciclismo nacional, tras los títulos de Álvaro Mejía, Hernán Buenahora y Nairo, y los segundos puestos de Santiago Botero y Rigoberto Urán.

La prueba comenzó de la mejor manera con la victoria de etapa del joven Álvaro Hodeg, quien fue el primer líder de la Vuelta. En la etapa reina del jueves, Bernal y Nairo fueron los únicos que le aguantaron a Valverde.



El viernes, Jarlinson Pantano se impuso en la fracción, el primer triunfo del año del corredor del equipo Trek. Colombia ubicó a dos de sus corredores en el ‘top’ 9, pues Daniel Martínez terminó en la novena casilla de la general.



La carrera de Nairo fue buena, no solo terminó en la tercera casilla, sino que fue un excelente apoyo para que el equipo Movistar conquistara el triunfo final.



Valverde, con 37 años, es el corredor más importante de lo que va de la temporada, pues con el triunfo en Cataluña ya tiene tres títulos, con la victoria en la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y el Tour de Abu Dabi.



Además, el murciano cuenta con cinco victorias de etapa, dos en Cataluña, dos en la Comunidad y otra en Abu Dabi.



Alejandro Valverde venía de ganar la Vuelta a Cataluña el año pasado y lo había conseguido en el 2009.

