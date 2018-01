‘El caso de Froome se debe resolver más rápido’: Contador

Alberto Contador, recientemente retirado de la competición siendo el único español con las tres grandes en su palmarés, señaló que el caso de Chris Froome, pendiente de la resolución de la UCI tras dar positivo por salbutamol, "debería resolverse cuanto antes por el bien de todos".

"Hay una cosa clara, y es que hace falta tomar cuanto antes una decisión, no se puede estar con ese asunto parado. Las autoridades tienen que tomar una decisión rápida, no puede ser que los casos se retrasen tanto tiempo. Estas cosas se tienen que resolver más rápido por el bien de todos", señaló Contador tras el acto de presentación del recorrido de la Vuelta celebrado en Estepona.



El ya excliclista madrileño recibió un homenaje por parte de la organización de la Vuelta, y vio emocionado imágenes de su trayectoria en la ronda española, de la que posee tres títulos. "No me habían dicho nada y ha resultado emocionante recordar momentos vividos", dijo Sobre el recorrido de la Vuelta, que comenzará en Málaga el 25 de agosto y terminará en Madrid el 16 de septiembre.



Contador se refirió a un recorrido "atractivo para atacar, habitual respecto a otros años, finales explosivos y que obligará a estar desde el primer día al pie del cañón". "Me hubiera gustado estar ahí, pero tendré que disfrutar la carrera desde fuera. Asumo bien que no estaré en la salida", añadió. Contador consideró que "la última semana será decisiva.



Con la contrarreloj de 32 kilómetros en Cantabria y la penúltima etapa en Andorra con 6 puertos y final en el Coll de la Gallina. Sin embargo no se pronunció sobre un claro favorito. "Esta Vuelta también se puede adaptar a corredores jóvenes, como algunos colombianos que pueden dar la sorpresa, y respecto a los habituales favoritos habrá que ver el calendario que hagan".



El Movistar podría contar con tres corredores con 3 corredores que la pueden ganar. Se habla de Landa, pero atención con Alejandro Valverde porque la Vuelta se le da bien y tienen finales explosivos que se le adaptan bien", apuntó.



EFE