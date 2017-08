‘Las sensaciones son bastante mejores que en Andorra’: Contador

23 de agosto 2017 , 11:45 a.m.

Alberto Contador (Trek Segafredo), ha vivido su primer día de satisfacción en la 72 Vuelta a España, en el duro final de la ermita de Santa Lucía, donde ha entrado con el líder Chris Froome (Sky), y sus sensaciones han mejorado con respecto al mal día que pasó en Andorra.

“Las sensaciones que he tenido han sido bastante mejores que en Andorra y se acercan a las que tenía antes de venir aquí”, dijo Contador.



No obstante, el de Pinto ha preferido mostrarse cauto con respecto a las próximas jornadas y ha asegurado que “no hay que estar eufóricos” por este resultado en una ascensión que ha definido como “un repecho corto y explosivo”.



Con este análisis ha emplazado a esperar a la llegada de los puertos largos y duros que afrontarán en las próximas etapas y en las que espera ser capaz de competir frente a los mejores, por lo que “hoy, lo primero era ver cómo encontraba y las sensaciones que tenía” para luego esperar a que lleguen las etapas más duras. Lo que tiene claro es que los más de 2:30 que se dejó en la tercera etapa en Andorra la Vella han hipotecado sus opciones de pelear por la clasificación general que “va ser complicado” a la vez que ha insistido en “no estar eufóricos por un día de buenas sensaciones”.



“Lo importante era recuperarse y luego la carrera será la que irá diciendo dónde puedo estar”, señaló.



También se ha mostrado “muy contento y abrumado por el cariño que me ha mostrado el público durante todo el camino que ha sido impresionante, como si estuviese en la puerta de mi casa y por eso quiero darles las gracias”.



EFE