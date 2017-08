‘Es un escenario mejor del que podíamos estar’: Contador

Alberto Contador, pedalista español del equipo Trek, sigue dando espectáculo en la Vuelta a España y en la jornada 12, de 160 km, una vez más se escapó, intentó irse en un premio de montaña y logró descontar segundos en la general.

“Desde luego es un escenario mejor del que podíamos esperar, he hablado con Nicolas Roche para atacar pero le costaba seguir mi ritmo, tenemos una buena relación y me ha dicho que me fuese, yo sabía que tenía a un compañero por delante", dijo Contador.



El español quedó en la novena casilla a 2 min 41 s del líder, Chris Froome, quien tuvo un problema mecánico y luego se cayó, pero solo perdió 20 segundos en la meta con sus rivales.



“Hemos pedaleado al máximo, aunque la bajada estaba complicada y no hemos querido arriesgado una caída”, precisó.



Alberto Contador no se percató de lo que pasó con Froome. “Nos han dicho que se había cortado del grupo de Nibali. Mañana es un día de poco desgaste y seguro que estará fortísimo", precisó.



Por último, el corredor, que anunció su retiro del ciclismo este año, aseguró: “Hay que ir día a día. Cada vez estamos más cerca del podio y hay corredores fuertes”.



Redacción deportes