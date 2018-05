Todos contra Dumoulin: hay que molerlo en la montaña del Giro

La camiseta rosa, las grandes luchas en la montaña, los duelos al reloj y los rápidos descensos acapararán la atención del mundo del ciclismo las próximas dos semanas en un Giro de Italia que hará historia, pues nunca una de las tres carreras más importantes del mundo, además de la Vuelta a España y el Tour de Francia, había elegido un lugar tan lejano como Israel para su punto de partida.

Del pasado 4 al 27 de mayo, la magia del ciclismo de alto rendimiento vuelve, acapara la atención, en una competencia que tiene un recorrido de 3.546 km, en 21 etapas, 2 cronos individuales, 7 jornadas llanas, cinco de media montaña y siete con llegadas en alto.



Solo las dos contrarreloj individual disponen de 44,2 km: 9,7 del primer día, que ganó Tom Dumoulin, y los 34,5 de la jornada 16.



Los finales en alto en el Etna (6), Montevergine di Mercogliano (8), Gran Sasso (9), Osimo (11), Monte Zoncolan (14), Prato Nevoso (18), Jafferau (19), Cervinia (20) parecen ser suficientes para garantizar un gran espectáculo.



Todo se centrará en el duelo del holandés Tom Dumoulin, actual campeón, y el británico Chris Froome, su gran rival, que serán los llamados a pelear el título.

Será la segunda vez que Dumoulin tome parte en la prueba; el año pasado arrasó con las aspiraciones de Nairo Quintana y Vincenzo Nibali, segundo y tercero, respectivamente, basado en sacar una buena diferencia en las contrarreloj y un manejo calculado del tiempo a su favor en la montaña. Hay que moler al holandés en la montaña.



Y así hará esta vez, será calcada la estrategia, con un agravante: si bien Froome es el rival, el líder del Sky deberá sacarle buena diferencia en la subida, al menos dos minutos, porque en los tramos al reloj perderá con el hombre del Sunweb. Froome puede correr, nada se lo impide, pues el proceso sobre su resultado adverso por Salbutamol en la Vuelta a España del 2017 no tiene un veredicto, por lo que querrá ganar la competencia.



Thibaut Pinot viene de ganar el Tour de los Alpes y está en la baraja, pero seguro que no podrá con Dumoulin y Froome.



Otro que puede entrar en la lucha es Fabio Aru, quien hace rato no se consolida en una general. En el Giro, el líder del equipo UAE fue 41 en el 2013, tercero en el 2014, segundo en el 2015 y ahora va por el primer lugar, algo que no parece factible, pues su rendimiento en el 2018 no ha sido el mejor.



En cuanto a los colombianos, Miguel Ángel López y Esteban Chaves serán los llamados a sacar la cara. El primero ha hecho un arranque de temporada bueno: 2.º en el Tour de Omán, una etapa, 3.º en el Tour de Abu Dabi y 3.º en el Tour de los Alpes, con una etapa ganada. Su fuerte está en la montaña; tendrá al equipo Astana a su servicio, pero los kilómetros al reloj lo perjudican. El podio será su objetivo.



Chaves es un gran interrogante; llega al Giro precedido de un 2017 negro debido a las lesiones, y en este 2018 ha ganado el Herald Sun Tour, pero contabiliza dos retiros: País Vasco y Vuelta a Cataluña. Terminar entre los cinco primeros sería ideal para él.

Después vienen Carlos Betancur, Dáyer Quintana, Darwin Atapuma, Járlinson Pantano y Rodolfo Torres, quienes harán su trabajo en sus equipos y pueden aspirar a una victoria de etapa. Será un Giro emotivo, cerrado. El gran interrogante es si podrá Froome vencer a Dumoulin, ganar la prueba y concentrarse en lograr su quinto Tour de Francia.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel