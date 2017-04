'A los ciclistas tratamos de darles lo más posible’: Jorge Ovidio

El presidente de la Federación de Ciclismo, Jorge Ovidio González, le aseguró a EL TIEMPO, en entrevista, que su elección fue limpia y su gestión, destacada por Coldeportes.

¿Por qué impugnaron su elección?



Dicen que no es válida la asamblea extraordinaria, pero yo no le veo futuro a la impugnación; la citación se hizo bien, nos ajustamos a la Ley del Deporte. Hasta Coldeportes le dio el visto bueno a la asamblea que me eligió.



¿Por qué hay tanto ruido alrededor de esa elección?



Es normal que los presidentes de las ligas aspiren a llegar a la Federación. Eso sí, nunca nos había pasado que un ídolo como Nairo fuera por la Federación. Eso era una pelea de toche con guayaba.



Nairo es Nairo, yo no le llego en nombre ni a una de sus uñitas. Nairo habló con gobernadores, con ministros, hasta con presidentes. Yo solo hice mi trabajo con las ligas, que son las que votan al final.



¿Por qué denuncian que hubo intervención de Coldeportes?



A varios presidentes les dije que yo era reconocido en Coldeportes, porque mi trabajo fue demostrado, me nombraron uno de los mejores directivos. Les dije que tenemos el respaldo de Coldeportes, porque allá saben de nuestro trabajo. Pero nunca le dije a la doctora Clara Luz que hiciera campaña.



Mi voto estaba amarrado por nuestro trabajo de cuatro años. A las ligas les hemos dado uniformes, bicicletas, amoblado las oficinas, los hemos mandado al exterior, les llevo los muchachos a las selecciones, los atiendo, les respondo. Esa es la función de la Federación.



Pero además de Nairo, otros profesionales se han quejado...



En un deporte donde hay cientos de corredores, y buscamos dar todo lo que podemos. Cuando Fernando Gaviria se quejó fue porque lo dejó un avión; a Egan Bernal le dimos todo lo que necesitaba. A todos los deportistas les tratamos de dar lo más posible, y puede que falte algo, pero no quiere decir que no les damos nada. Cualquiera puede salir a decir que le faltó algo, pero nunca que no se le dio nada.



En muchas ligas hay clubes de ‘papel’. ¿Cuál es la situación?



En Colombia, la estructura del deporte tiene que tener más vigilancia. A veces pasa que 5 personas hacen un club y no hay seguimiento local. Pero el tema de los clubes es resorte de las ligas y de las secretarías, la Federación no controla eso.



Aunque un grupo de empresarios propuso una carrera de categoría 2.1, no han logrado su visto bueno. ¿Por qué ahora sí la va a hacer?



La carrera la vamos a hacer nosotros, esos señores quisieron hacerla por detrás de la Federación. En Colombia el único ente rector es la Federación. Para hacer una competencia 2.1 necesitan ser avalados por la Federación y tener músculo financiero. No vamos a permitir que dejen una mala imagen del país, que dejen deudas, que después digan que la Federación no hizo ningún control.



Nosotros venimos hablando hace año y medio de la 2.1 con la UCI, pero para organizar una carrera de esa categoría hay que tener finanzas y organización. Por eso nos gastamos todo ese tiempo hablando con gobernadores, con el Gobierno, con la empresa privada. Ya llenamos la inscripción de la 2.1, va a ser una carrera de 6 días entre Popayán, Valle, Eje Cafetero y Manizales. La UCI nos va a dar dos fechas, que puede ser a finales de enero o principios de febrero de 2018.



Unidad Investigativa