Listo el recorrido oficial de la Vuelta de la Juventud

La Vuelta de la Juventud colombiana, el semillero nacional por excelencia, festeja 50 años. Medio siglo en el que figuras de la talla de Rafael Antonio Niño, Fabio Parra, Martín Ramírez, Sergio Luis Henao, Fabio Duarte, Mauricio Ardila, Carlos Betancur, Mauricio Soler y Miguel Ángel López, entre otros grandes del ciclismo colombiano, han dejado su estela en el certamen que consagró como primer campeón al recordado Manuel ‘Calambres’ Puerto.



En esta edición, que comenzará el 23 de abril en Medellín y terminará el 30 del mismo mes en Tunja, el trazado del prestigioso certamen rendirá tributo a los escaladores, que son la esencia de la historia y el más grande legado que ha puesto al país en los primeros planos del ciclismo internacional.



Antioquia le dará la bienvenida al lote con un prólogo de 6 kilómetros por la Avenida Regional de Medellín (lugar por confirmar). Luego los mejores ciclistas de la categoría sub-23 pasarán por los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, donde se conocerá al sucesor del cundinamarqués Diego Cano.



Puertos de tradición como el Alto de Letras, la llegada a la Plaza de Toros de Manizales y el inédito Palermo en Boyacá, forman parte del exigente recorrido distribuido en ocho jornadas.



El cronograma de actividades se abrirá el viernes 21 de abril con un acto de apertura en el que se conmemorará el 50 aniversario de la carrera con la presencia de las máximas autoridades de la Federación Colombiana de Ciclismo, en cabeza de su presidente Jorge Ovidio González.



El sábado 22, en las instalaciones del salón de prensa del estadio Atanasio Girardot, se realizará la revisión de licencias (11 a.m a 1:30 pm), congresillo técnico (2 a 3 pm) y presentación de equipos (3 a 5 pm).



Las formaciones participantes podrán contar con un mínimo de cinco y máximo ocho ciclistas. El plazo de inscripciones se cerrará el 17 de abril.



Recorrido oficial



PRÓLOGO: 23 ABRIL – DOMINGO 6 KMS

RECORRIDO: MEDELLÍN - AV REGIONAL.

Hora de salida: 10:00 AM

Hora de llegada: 12:30 PM

Sitio de salida: MEDELLÍN - AV. REGIONAL

Sitio de llegada: MEDELLÍN - AV. REGIONAL



ETAPA 1: 24 ABRIL – LUNES - 151,2 KM

RECORRIDO: MEDELLÍN – SABANETA – CALDAS – MINAS - LA PINTADA – FELISA – SUPÍA - RÍOSUCIO.

Hora De salida: 10:00 AM

Hora de llegada: 1:30 PM

Sitio de salida: AV SAN JUAN FRENTE ALCALDÍA – MEDELLÍN

Sitio de llegada: KRA 5 - PARQUE DE RÍOSUCIO



ETAPA 2: 25 ABRIL – MARTES - 160,2 KM

RECORRIDO: RÍOSUCIO – ANSERMA - LA VIRGINIA – PEREIRA – DOSQUEBRADAS - STA ROSA -CHINCHINÁ - MANIZALES.

Hora de salida: 8:00 AM

Hora de llegada: 1:30 PM

Sitio de salida: FRENTE ALCALDÍA DE RÍOSUCIO

Sitio de llegada: PLAZA DE TOROS – MANIZALES



ETAPA 3: 26 ABRIL – MIÉRCOLES - 37,5 KM

RECORRIDO: MANIZALES - LA ESPERANZA - ALTO DE LETRAS

Hora de salida: 10:00 AM

Hora de llegada: 12:00 PM

Sitio de salida: KRA 22 ALCALDÍA DE MANIZALES

Sitio de llegada: ALTO DE LETRAS



ETAPA 4: 27 ABRIL – JUEVES – CRI - 18,9 KMS

RECORRIDO: MARIQUITA - HONDA.

Hora de salida: 8:30 AM

Hora de llegada: 12:00 PM

Sitio de salida: VÍA CENTRAL Nº 9-02 MARIQUITA

Sitio de llegada: CALLE 10 COLEGIO SANTANDER – HONDA



ETAPA 5: 28 ABRIL – VIERNES - 180,3 KM

RECORRIDO: SOPÓ – GACHANCIPÁ – CHOCONTÁ – VILLAPINZÓN – TUNJA – PAIPA – DUITAMA -TIBASOSA - SOGAMOSO.

Hora De salida: 8:30 AM

Hora de llegada: 1:00 PM

Sitio de salida: KRA 3 ALCALDÍA DE SOPÓ

Sitio de llegada: CALLE 11 PARQUE LA VILLA - SOGAMOSO



ETAPA 6: 29 ABRIL – SÁBADO - 104,8 KM

RECORRIDO: SOGAMOSO CIRCUITO (CINCO VUELTAS) – LUEGO SALE HACIA NOBSA – DUITAMA -PAIPA - LA BODEGA PALERMO.

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 12:00 PM

Sitio de salida: KRA 11 FRENTE ALCALDÍA SOGAMOSO

Sitio de llegada: LA BODEGA PALERMO



ETAPA 7: 30 ABRIL – DOMINGO - 98,7 KM

RECORRIDO: CIRCUITO TUNJA CAMPEONATOS NACIONALES

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 12:00 PM

Sitio de salida: KRA 9 PLAZA DE BOLÍVAR TUNJA

Sitio de llegada: KRA 9 PLAZA DE BOLÍVAR TUNJA



