Sebastian Vettel saldrá desde el primer puesto en el GP de Rusia

29 de abril 2017 , 10:05 a.m.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del campeonato del mundo, logró este sábado la pole position del Gran Premio de Rusia, su primera desde que lo consiguiera en el Gran Premio de Singapur en septiembre de 2015.

Desde la primera línea saldrá también el otro Ferrari, conducido por el finlandés Kimi Rõikkönen. Detrás estarán los Mercedes del también finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton.



"Estoy contento, es fantástico, muchas gracias al equipo, el coche ha estado fenomenal", dijo Vettel nada más finalizar. Ferrari, que domina el Mundial 2017 por delante del intocable durante tres años Mercedes, no había copado la primera línea de una carrera desde el Gran Premio de Francia 2008.



Al contrario la escudería alemana, por debajo de su gran rival desde el viernes, no había cedido la pole position desde el último Gran Premio de Mónaco, en mayo de 2016. Será la primera vez en 31 carreras que ninguno de sus coches saldrá desde la primera línea.



Desde el primer Gran Premio de Sochi en 2014, las Flechas de Plata habían dominado esta prueba con tres pole positions y tres victorias. En carrera no han cedido ni una sola vuelta en cabeza.



AFP