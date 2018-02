Sebastián Montoya, al programa de desarrollo de pilotos de Ferrari

Con la llegada Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo, a Tony Kart, llegaron también los buenos resultados a la carrera deportiva de joven piloto colombiano, que desde la versión 21 de los SuperNats en Las Vegas, viene visitando el podio con frecuencia, registrando triunfos, vueltas rápidas y destacadas maniobras en pista, dentro del calendario internacional más importante del mundo del kartismo.

Montoya cerró el 2017 con su primer triunfo al lado de la marca italiana en Daytona, un papel que se destacó por tener a su padre como mecánico en la última prueba del año. En 2018 abrió con un primer lugar en el marco del Winter Series de SKUSA, la prueba inaugural de IAME Series de X30 en Estados Unidos, para luego volver a triunfar en el muy nombrado Florida Winter Tour.



"Para mi muy chévere cambiarme a Tony Kart", afirmó Montoya. "En mi primera carrera grande con este chasis quedé quinto. Estuvimos muy rápidos en una carrera de aprendizaje. En el año nuevo ganamos la primera carrera acá en Daytona, el segundo día tuvimos algunos problemas, pero siempre estuvimos rápidos. El año lo empezamos en Homestead con X30 de SKUSA, entrenamos muy duro y ganamos la primera de la temporada. Nuevamente muy rápidos, lástima que en la segunda nos estrellaron y hay quedamos", añadió.



El éxito que por estos días visita la casa del Team Montoya, llegó con el anuncio oficial de Sebastián como piloto de Tony Kart, marca con la que enfrentará su segundo año en el calendario europeo, en donde espera capitalizar todo el aprendizaje obtenido en los encuentros mundiales de la CIK-FIA durante el 2017.



Un nuevo reto en el que Montoya tiene grandes sensaciones, gracias a su llegada a Tony Kart, se sostiene en el trabajo duro y no bajar la guardia durante en este nuevo paso por el exigente automovilismo europeo.



"A mí me han dicho no esperes nada. Todo puede pasar, puedo estar muy rápido o puedo estar muy lento. Pero estar con Tony Kart, que siempre está adelante fácil y ganando, como que me inspira la confianza de que me va ir mucho mejor", comentó Sebastián.



En cuanto a los nuevos anuncios y la proyección deportiva del hijo mayor de Juan Pablo Montoya, Tony Kart lleva a Sebastián al programa de desarrollo de pilotos de Ferrari. El Ferrari Driver Academy es un proyecto que desarrollan ambas marcas con destacados jóvenes talentos que hacen parte del tour europeo, como pilotos oficiales de Tony Kart.



El Ferrari Driver Academy, está diseñado para proporcionar herramientas a los jóvenes pilotos para llegar a elecciones correctas, proporciona los recursos necesarios para un crecimiento personal ideal, al tiempo que se mejoran y trabajan sus innatas técnicas de conducción.



El programa pone a disposición de un piloto como Sebastián Montoya, herramientas de nutrición, preparación física, ambientes de trabajo entorno a medios y marketing deportivo. Montoya llega a una plataforma que le ofrece una temprana interacción con el deporte profesional, al lado de una de las marcas más reconocidas y sólidas en la industria automotriz.



"Es una cosa que no creía que iba a pasar, yo siempre quería estar con Red Bull y después me salió en chance de estar con Tony Kart, lo cogimos y gracias a Dios nos tocó el Ferrari Program, ojalá que nos vaya muy bien con eso", concluyó Sebastián Montoya.



Con información de oficina de prensa*