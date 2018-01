Sainz sostiene su ventaja en el Rally Dakar, a pesar de perder tiempo

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot), quien lidera el Rally Dakar con comodidad, cedió cerca de 16 minutos con su máximo perseguidor, el francés Stéphane Peterhansel, en una jornada 12 entre Chilecito y San Juan (Argentina) dominada por el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).



"Hemos ido bastante tranquilos, pero al final de la especial hemos pinchado y tenido problemas con la caja de cambios. Pero va todo bien, hemos terminado la etapa que es lo importante. Ya solo quedan dos días de carrera...", apuntó Sainz tras salvar la jornada.

Esta es la tercera victoria este año para Al-Attiyah, quien finalizó los 523 km de especial cronometrada en 5 horas 49 minutos y 57 segundos, delante del francés Peterhansel (Peugeot), a 2 min 03 seg, y del surafricano Giniel de Villiers (Toyota), a 4 min 33 seg.

En la etapa hemos intentado atacar, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, el objetivo era defender mi tercer puesto. No ha sido fácil porque hemos pinchado dos veces FACEBOOK

TWITTER

"En la etapa hemos intentado atacar, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, el objetivo era defender mi tercer puesto. No ha sido fácil porque hemos pinchado dos veces, lo cual nos ha hecho perder unos 4 minutos", comentó el catarí.



Sainz, de 55 años y ganador de la prueba en 2010, mantiene una amplia renta de 44 min y 41 seg sobre Peterhansel y de casi 1 hora y 6 minutos sobre Al-Attiyah cuando solo quedan dos días para el final de la carrera, el sábado en Córdoba (Argentina).

Otra etapa más y que barbaridad!! Algún problema con la caja de cambios pero la fortuna nos ha sonreído hoy!! Mañana más!! Ya queda menos. — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 18 de enero de 2018

"Si podemos mantener la segunda posición después de lo que nos pasó en Uyuni, no estará mal. Estoy contento de todas formas porque Carlos (Sainz) ha hecho una gran carrera y merece claramente ganar. Es también una bonita manera de celebra todo lo que ha hecho con Peugeot en los últimos cuatro años", apuntó por su parte Peterhansel.

Sin competencia en motos

Al trazado le quedan únicamente dos jornadas, virando hacia el este y hacia Córdoba, donde se sitúa este año la línea de meta del Dakar. Tras pasar por las dunas de Perú y la travesía en la altura de Bolivia, donde Peterhansel se dejó media carrera, Argentina no ha cambiado de momento la jerarquía en la clasificación.



Apenas restan dos días: entre San Juan y Córdoba este viernes, con un enlace de 483 km y una especial de 424 km, y la del sábado, con 120 km de especial por la tierra de la segunda ciudad del país, que alberga también el Mundial de Rallies (WRC).



Por el lado de las motos Argentina sí ha decantado la balanza a favor del austriaco Matthias Walkner (KTM), en cabeza con 32 minutos de ventaja sobre el local Kevin Benavides.



No en vano, la etapa de este jueves fue anulada por no cumplirse las condiciones de seguridad y la del viernes ha sido acortada por las malas condiciones climatológicas. Benavides tiene aún tiempo y kilómetros para revertir la situación pero el clima y la suerte, de momento, no han estado de su lado.

AFP