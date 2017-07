Programación deportiva para este domingo 16 de Julio

CARACOL

7 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia: Etapa 15.



RCN

5: 15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 2): Millonarios vs. Santa Fe.

WIN SPORTS

3:15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 2): Jaguares vs. Junior

3: 15 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 2): Huila vs Cali

5:30 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 2): Alianza Petrolera vs. Rionegro Águilas

7:45 p. m.: Fútbol – Liga colombiana (fecha 2): Nacional vs. Bucaramanga.



FOX SPORTS

6:30 a.m.: Fútbol– Super Liga China: Tianjin Quanjian vs. Shangai Shenhua.

11:30 a. m.: Automovilismo – Fórmula E: Gran Premio de Nueva York.

1 p. m.: Automovilismo – FIA WTCC: Clasificación en Santiago del Esterero, Argentina.



FOX SPORTS 2

7 a. m.: Automovilismo – Fórmula 1: GP Gran Bretaña.



FOX SPORTS 3

6 a. m.: Automovilismo – FIA WEC: Núrburgring 1 Parte.

8. a. m.: Automovilismo – Fórmula E: Circuito callejero de Brooklyn.

9:30 a. m.: Automovilismo – FIA WEC: Núrburgring 2 Parte.

12:30 p. m.: Automovilismo – NASCAR: México Series Aguascalientes.



ESPN

7:45 a.m.: Tenis – Grand Slam: Abierto de Wimbledon (final masculina).

2 p.m.: Automovilismo – IndyCar Racing: Honda Indy Toronto.



ESPN 2

7 a. m.: Ciclismo – Tour de Francia: Etapa 15.



ESPN 3

10 p. m.: Fútbol – Amistoso internacional: A.S. Mónaco vs. PSV Eindhoven.

12 p. m.: X-Games - Parque final de BMX (Hombres): Moto x Step Up.

7 p.m.: Béisbol – Grandes Ligas de Béisbol: Yankes de Nueva York vs. Medias Rojas de Boston.



TyCS SPORTS

11 a. m.: Fútbol – Primera B Argentina: Guillermo Brown vs. Almagro

1 p. m.: Fútbol – Primera B Argentina: Chacarita Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.



F1 LATINOAMÉRICA

7 a. m.: Automovilismo – Fórmula 1: GP Gran Bretaña.



* Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



DEPORTES