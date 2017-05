Juan Pablo Montoya saldrá de quinto en el GP de Indianápolis

Luego de estar por fuera de las competiciones de la IndyCar en esta temporada, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya regresó este viernes con lo mejor de su rendimiento en la clasificación para el Gran Premio de Indianápolis. Este sábado partirá desde la quinta casilla y sus rivales ya comienzan a mirar por los retrovisores el peligro que representa tener en competencia al bogotano.

Montoya hizo parte del grupo 1 de la clasificación para la prueba. El colombiano siempre se vio muy fuerte y estuvo en los puestos de avanzada. Los tiempos los fue bajando con cada vuelta que daba y sus rivales no veían cómo bajar sus registros. En cinco vueltas, su mejor tiempo fue de 1:08:4167. Avanzó sin ningún problema, mientras su compatriota Carlos Muñoz quedaba de noveno y este sábado saldrá de 18.

Para la segunda tanda de clasificación fue aún mejor su rendimiento. En tan solo una vuelta se metía en el segundo puesto y de ahí nadie lo iba a bajar. Terminó a 33 milésimas del australiano Will Power. Montoya avanzó al fast six y el equipo Penske comenzaba a mirar toda la parte mecánica para que ganara la pole position.



Juan Pablo Montoya, Will Power, Helio Castroneves, Josef Nwegarden, Scott Dixon y Sebastien Bourdais fueron los seis de mejor rendimiento en las jornadas de clasificaciones y solo ajustaban detalles para quedar lo mejor ubicados posible.



Sin embargo, nadie pudo batir a Will Power, quien estuvo muy consistente y rápido durante la jornada y el australiano terminó cronometrando el mejor tiempo y de paso consiguió una nueva pole position en su historial como piloto de la IndyCar.

Montoya cumplió y en la vuelta que dio marcó un tiempo de 1:08:2478 y saldrá desde la quinta casilla en el GP de Indianápolis, una posición de privilegio por lo que estará cabeza a cabeza con los interesados en ir por el triunfo de carrera y no estar obligado a remolcar desde la parte de atrás con el peligro del tráfico.



La carrera de hoy servirá como preparación para el gran reto que tiene Juan Pablo Montoya en este 2017 que será conseguir su tercer triunfo en las 500 Millas de Indianápolis que se disputarán el próximo 28 de mayo y el colombiano es claro favorito.



