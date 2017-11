Marc Márquez, nuevo tetracampeón de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Honda) amplió este domingo su reinado en MotoGP al proclamarse por cuarta vez campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo en el Gran Premio de Valencia, que ganó su compañero de equipo, Dani Pedrosa.

Márquez, el piloto más joven en haber ganado cuatro títulos de MotoGP, se benefició del abandono del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), para asegurarse el título, incluso antes del final de la carrera.

El español, que ya ha ganado seis mundiales de motociclismo en 125cc (2010), Moto2 (2012) y MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017), llegaba a Valencia acariciando el título, ya que sólo una catástrofe hubiera podido privarle de él.



Dovizioso, único rival del español por el título, tendría que haber ganado y esperado a que Márquez quedara más allá de los once primeros para haber logrado su primer título de MotoGP. Pero 'Dovi' se salió de pista a falta de cinco vueltas para el final, cuando marchaba en tercera posición, justo por delante de Márquez.



"Lo hemos intentado hasta el final, ha sido muy complicado", dijo Dovizioso tras la carrera, afirmando que "cuando he visto que Marc se fue fuera, he apretado, pero me he ido fuera".

Estilo Márquez

Márquez estuvo a punto de irse al suelo a ocho vueltas del final cuando tras adelantar al francés Johann Zarco para ponerse en cabeza de la carrera, entró mal en la siguiente curva. "Perdí la concentración en ese momento", explicó el piloto español tras una carrera que había empezado desde la 'pole' en el circuito de Cheste. "Frené muy tarde y bueno..., el estilo Márquez hasta el final", dijo el piloto de Honda entre risas en referencia a su agresivo estilo de pilotaje.



Márquez prácticamente levantó la moto con la rodilla cuando todo el mundo lo veía ya en el suelo en una carrera, que controló durante buena parte de la misma en segunda posición por detrás de Zarco, quien acabaría la prueba segundo por detrás de Pedrosa.

Por detrás del flamante campeón mundial español marcharon durante prácticamente toda la carrera Dovizioso y su compañero de equipo español, Jorge Lorenzo, que acabarían abandonando.



Dovizioso, pese a su abandono, finaliza en la segunda posición del mundial de la categoría reina del motociclismo por detrás de Márquez y por delante del español Maverick Viñales (Yamaha), que fue duodécimo este domingo en Cheste. Márquez cerró de la mejor manera su quinta temporada en la categoría reina del motociclismo con un cuarto título mundial.



AFP