Hamilton logró la ‘pole’ en Monza y superó el récord de Schumacher

02 de septiembre 2017 , 11:17 a.m.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), triple campeón del mundo de Fórmula 1 y segundo en el Mundial 2017, batió este sábado, en la lluviosa Monza, sede del Gran Premio de Italia, uno de los récords históricos de la categoría reina del automovilismo, el de 'poles', en poder del alemán Michael Schumacher, al que había igualado en Bélgica hace una semana.

Hamilton, de 32 años, saldrá desde el primer puesto por sexagésima novena vez en un Gran Premio, en una de las pistas más emblemáticas del calendario -siempre presente, desde la creación del Mundial de F1 (en 1950), salvo en 1980, cuando, a causa de unas reformas, se corrió en Imola-; tras superar este sábado las 68 'poles' que lo igualaron en Spa-Francorchamps al 'Kaiser', convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.



El espectacular y excéntrico campeón inglés batió este récord histórico a lo grande, al cubrir los 5.793 metros del templo de la velocidad lombardo, en la tercera ronda (Q3) de la calificación en un tiempo de un minuto, 34 segundos y 660 segundos, con un segundo y 148 milésimas sobre Max Verstappen, el joven talento holandés de Red Bull.



Y de paso le volvió a meter presión, en el principal feudo 'ferrarista', al cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel, recién renovado por tres años con la Scuderia; que lidera el Mundial con siete puntos más que él, a falta de ocho pruebas, que acabó octavo, pero arrancará sexto, por la sanción de los dos pilotos de Red Bull, Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo.



Al inglés le costó su tiempo, porque no paró de llover durante casi toda la jornada y la primera ronda de la calificación (Q1) estuvo suspendida durante casi dos horas y media y fue aplazada varias veces tras el accidente sin consecuencias del francés Romain Grosjean (Haas), pero, sobre todo, a causa del mal estado de la encharcada pista.



Schumacher, el 'hombre récord' de la F1, con siete Mundiales en su haber, también detenta el récord de triunfos, con 91, lejos aún de la segunda marca histórica -de 58- de Hamilton. Que este sábado superó al 'Kaiseer' en una de las estadísticas más importantes de la categoría reina del automovilismo.



El súper-campeón de Hürth-Hermülheim, de 48 logró su primera 'pole' en 1994 -el año de su primer Mundial-, en las calles de Mónaco. Fue en el principado monegasco donde, paradójicamente, le suprimieron una, tras chocar de forma intencionada en La Rascasse -para impedir la vuelta rápida del español Fernando Alonso, que avanzaba hacia su segunda corona- en 2006; año en el que firmó la número 68, en Magny Cours (Francia), antes de su primera retirada, al final de esa temporada.



Un año después de la última 'pole' de Schumacher debutó en Fórmula 1 Hamilton -natural de Stevenage (Hertfordshire)- en McLaren-Mercedes, escudería en la que coincidió con Alonso, con el que mantuvo entonces una relación manifiestamente mejorable. Esa temporada firmó seis 'poles', dos menos de las que lleva este curso.



En 2008, el año de su primer título, que no se confirmó hasta la última curva de la última carrera, en el paulista circuito de Interlagos (Brasil), arrancó siete veces primero. Y desde que pilota en F1, como mínimo, siempre ha firmado, al menos, una 'pole' por temporada, tal y como sucedió en 2010 y 2011, con McLaren-Mercedes.



El pasado fue su mejor año en lo que a primeros puestos en parrilla se refiere, ya que arrancó en doce ocasiones desde esa posición, revalidando el 'Pole Trophy', trofeo creado dos años antes y que ganó en su estreno el alemán Nico Rosberg, retirado sólo cinco días después de celebrar el último título.



'Schumi' ganó su segundo título en 1995, otra vez con la Benetton del italiano Flavio Briatore -'descubridor' asimismo para la F1 de Alonso-, saliendo cuatro veces primero, las mismas que en el 96, su primer año en Ferrari, equipo con el que encadenó el resto de sus títulos, entre 2000 y 2004. Su mejor temporada en lo que a 'poles' se refiere fue 2001, con once, dos más que el año anterior.



En 2002 salió siete veces primero; un año después, cinco; y en 2004, ocho. Un curso después, el del primer título del doble campeón mundial asturiano, sólo firmó una. Sus últimas cuatro datan de 2006, temporada la que Alonso revalidó título y el 'Kaiser' anunció su retirada.



El alemán volvió a competir en F1, con Mercedes, entre 2010 y 2012, justo antes de que fichase por esa escudería Hamilton, con la que capturó las coronas de 2014 y 2015. En su trienio con las 'flechas plateadas', Schumacher sólo pudo engrosar una de sus plusmarcas, alzando a 155, con el que logró en 2012 en Valencia, durante el Gran Premio de Europa, la de podios.



El segundo en esa relación histórica -a 44 del 'Kaiser'- es, asimismo, Hamilton. Que en F1 arrancó por primera vez primero en 2007, en Canadá, donde este año empató las 65 'poles' que en su día logró para Brasil el tristemente malogrado Ayrton Senna. Una marca de rebasó en Azerbaiyán, antes de igualar las 68 de Schumacher en Spa-Francorchamps, donde el pasado domingo logró su último triunfo.



Vettel, con 48, es el segundo piloto en activo con más 'poles'. 'Seb', de 30 años, firmó la primera de ellas -la más joven de la historia- con un Toro Rosso en 2008, la víspera de su primer triunfo, precisamente en Monza (Italia); y la última, la segunda de este año, en julio y en Hungría, donde se anotó la última prueba antes de las vacaciones.



Alonso, de 36, que en 2003 festejó en Sepang (Malasia) la que entonces también era la 'pole' de menor edad, es decimotercero en la lista histórica, con 22. La última de ellas, hace cinco años, en Hockenheim (Alemania), un día antes de ganar para Ferrari el Gran Premio de Alemania de 2012.



