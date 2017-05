Juan Pablo Montoya, décimo en el Gran Premio de Indianápolis

No fue la mejor presentación, en cuanto al resultado, para Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Indianápolis, quinta válida de la IndyCar. El piloto colombiano, que regresaba a la categoría, finalizó en el décimo puesto, en una carrera ganada por el australiano Will Power.

Montoya partió desde el quinto puesto y esa posición le permitía ilusionarse con tener una buena carrera. Segundos antes del comienzo había asegurado: “yo corro para ganar”, por lo que la moral y la mentalidad no era otra. Sin embargo, el resultado no fue el mejor.



Antes de la primera detención en pits, Montoya se mantenía en el quinto puesto, haciendo una buena presentación. Sin embargo, el desgaste de sus neumáticos lo hacían perder ritmo de a poco y en la vuelta previa antes de entrar a abastecer, cayó a la octava colocación.



Pasó de llantas rojas a negras y ese segundo tramo de la carrera fue un infierno para Montoya. No encontraba el ritmo y le reportaba constantemente a su equipo que tenía problemas con el agarre de su carro. Era rebasado fácilmente y se fue al puesto 12.



Sin embargo, en la última detención volvió a poner los neumáticos rojos y recompuso algo el camino. El agarre había mejorado, era más veloz y llegó a la décima casilla, la que mantuvo hasta el final de la jornada.



El ganador de punta a punta fue Will Power, que solo le cedió por unas vueltas el puesto a Helio Castroneves, pero al final terminó ganando. El otro colombiano en competencia, Carlos Muñoz, finalizó el GP de Indianápolis en la casilla 15.



La próxima cita de la IndyCar será el domingo 28 de mayo cuando se disputen las 500 Millas de Indianápolis y Juan Pablo Montoya buscará mejorar para ir por su tercer triunfo en esta mítica carrera.



