‘Quiero conducir más duro que nadie’: Montoya

Llegó un nuevo momento para que Juan Pablo Montoya entre en la historia. Hoy (desde las 8 a. m.) afrontará a sus 42 años las 24 Horas de Le Mans, en busca de esa codiciada triple corona del automovilismo, que consiste en ganar la Fórmula 1 o el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y esta prueba. Al bogotano solo le falta esta carrera.

Montoya afirmó que nunca se pone metas y que solo quiere ganar. “No me gusta ponerme metas porque cuando te pones metas y no llegas, entonces estás decepcionado y caes. En cambio, si haces tu trabajo y conduces el coche tan rápido como puedes, si es lo suficientemente bueno, entonces genial, si no lo es, entonces tienes que trabajar en ello”, dijo el colombiano en declaraciones a Eurosport.

Montoya confirmó que está “muy contento de estar aquí”, y que “la pista es increíble”.

“No he conducido aquí por la noche, estará muy oscuro, así que será un gran desafío. Hay lugares donde soy bastante bueno y hay cosas que necesito mejorar, pero no está mal”, manifestó.



“Quiero ir duro y conducir más duro que nadie, hacer un mejor trabajo que nadie, eso es lo que quiero hacer. Me gusta correr, honestamente, me gusta subirme a un coche y conducirlo como el demonio”, concluyó Juan Pablo Montoya.



El piloto británico Graham Hill es el único en lograr la triple corona del automovilismo. Ganó el GP de Mónaco en cinco ocasiones (1963, 1964, 1965, 1968 y 1969) y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en dos (1962 y 1968), las 500 Millas de Indianápolis una vez (1966) y las 24 Horas de Le Mans en una ocasión (1972).



Por su parte, tanto Fernando Alonso como la escudería Toyota buscarán juntos las 24 Horas de Le Mans, la que sería la primera victoria del piloto español en esta prueba y también supondría el estreno del constructor japonés.



El campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006 quiere dar un paso más hacia la triple corona del automovilismo (GP de Mónaco, que ganó en 2006 y 2007, 500 Millas de Indianápolis y 24 Horas de Le Mans). Es la figura mediática y quiere ir por el triunfo.







