Gustavo Yacamán listo para un nuevo desafío

05 de mayo 2017 , 10:58 a.m.

Todo está listo para que este fin de semana el piloto colombiano Gustavo Yacamán y su equipo Orange1 Team Lazarus, disputen la segunda válida de la Copa Sprint correspondiente al BlancPain GT Series, el trazado de Brands Hatch en Inglaterra, será esta vez el escenario encargado de recibir las emociones del campeonato más importante de autos GT3 en el mundo, con dos carreras de 1 hora cada una.

Luego de haber disputado la cita en Monza, en donde el equipo del colombiano mostró avances significativos, el desafío para el Lamborghini Huracán marcado con el número 27 será el de ratificar que el estar en el top ten no es difícil, la constancia y el buen trabajo tanto de Fabrizio Crestani como de "El Tigrillo" Yacamán sin duda dará sus frutos en un circuito que para el caleño es nuevo.



"Nunca he estado en Brands Hatch y la referencia que tengo es que es un circuito bastante especial, empezando desde el lugar donde está ubicada la meta, ya que no es una recta sino una larga curva; es una pista con subidas, bajadas y más curvas que rectas, es un trazado nuevo para mi que lo convierte en un gran reto" Aseguró Gustavo Yacamán.



El piloto colombiano también se refirió a los avances que viene teniendo el equipo en cada presentación. "Hemos mejorado frente a lo visto en la primera carrera disputada en Misano, en Monza por ejemplo alcanzamos a estar dentro de los tres primeros entre 51 autos participantes; el equipo viene trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con las paradas en pits, el punto en donde hemos venido fallando, estamos seguros que en Brands Hatch se podrán obtener buenos resultados"

La Pista

La pista de Brands Hatch forma parte de ese grupo selecto de circuitos históricos en el automovilismo mundial, está ubicado en el condado de Kent a 35 kilómetros de Londres y desde 1926 ha sido testigo del paso de campeonatos como la Fórmula Uno, el Mundial de Resistencia, el Mundial de Superbikes, el DTM, el Campeonato Británico de Camiones entre otros.



Tiene una longitud total de 4.206 metros distribuidos en 9 curvas, seis a la derecha y tres a la izquierda; si bien no es un circuito de largas rectas, gran parte de las nueve curvas se toman a fondo lo que se convierte en una exigencia tanto para pilotos como para el seting del vehículo; a diferencia de los nuevos circuitos, el de Brands Hatch no cuenta con zonas de escape lo que significa que si un piloto sale de la trayectoria, es el final de la prueba.

Horario

En esta oportunidad ambas carreras se llevarán a cabo el domingo y los horarios establecidos son:



Carrera 1: 6:00 am (Hora colombiana)

Carrera 2: 10:15 am (Hora colombiana)



Recuerde que la actuación del colombiano Gustavo Yacamán en el BlancPain GT Series la puede vivir en directo a través de la señal de El Tiempo Televisión, con repetición por City TV.



Información oficina de Prensa.